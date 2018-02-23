Descontinuado
Ajuda a estimular e aliviar a dor
A Philips Avent SCF258/02 ajuda a estimular e a aliviar.
Estimular e aliviar
Uso morno ou frio
2 unidades
Para amenizar a dor em seios ingurgitados ou doloridos. Mantenha na geladeira ou no freezer. Sempre use com as luvas.
Desenvolvido em colaboração com uma parteira e uma consultora de amamentação que apoia mães com o aleitamento materno há 20 anos.
Para maior conforto sobre a pele
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
Quel04
23/02/2018
Brasil
Perfeito
super recomendo e atendeu minha demanda. Bastante prático.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF258/02 Almofada térmica 2 em 1
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.