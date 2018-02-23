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Descontinuado

Philips AventAlmofada térmica 2 em 1

SCF258/02

5

| (1) Aval. | 100% recomendam este produto

Ajuda a estimular e aliviar a dor

A Philips Avent SCF258/02 ajuda a estimular e a aliviar.

Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Para estimular o fluxo de leite antes da amamentação

Ajuda a estimular e aliviar a dor

  • Estimular e aliviar

  • Uso morno ou frio

  • 2 unidades

Uso frio: para amenizar a dor em seios ingurgitados ou doloridos

Uso frio: para amenizar a dor em seios ingurgitados ou doloridos

Para amenizar a dor em seios ingurgitados ou doloridos. Mantenha na geladeira ou no freezer. Sempre use com as luvas.

Desenvolvido por especialistas em amamentação

Desenvolvido em colaboração com uma parteira e uma consultora de amamentação que apoia mães com o aleitamento materno há 20 anos.

Inclui luvas macias

Inclui luvas macias

Para maior conforto sobre a pele

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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5.0

de 5

1

Aval.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

23/02/2018

Brasil

Brasil

Perfeito

super recomendo e atendeu minha demanda. Bastante prático.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF258/02 Almofada térmica 2 em 1

Sim, eu recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 