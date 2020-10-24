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Philips Sonicare FlexCare Platinum Escova de dentes elétrica Sonic
Descontinuado
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HX9110/02
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Em quais países o aplicativo Sonicare está disponível?
O que as luzes de status da bateria indicam na minha escova de dentes Sonicare?
Por que há espaço entre a cabeça da escova e a alça?
Por quanto tempo a bateria da escova de dentes Sonicare deve durar?
Posso usar meu carregador Sonicare com outras escovas de dentes?
Philips SonicareCarregador
Minha escova de dentes SonicPro emite um ruído alto
A cabeça da escova é difícil de encaixar ou remover.
Não consigo conectar minha escova de dentes ao aplicativo Sonicare
Minha escova de dentes Sonicare não carrega
Minha escova de dentes Sonicare vibra menos do que o esperado