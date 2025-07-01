Minha escova de dentes Sonicare vibra menos do que o esperado
Se as instruções abaixo não ajudarem, entre em contato conosco ou clique aqui para enviar uma solicitação de garantia online, para que possamos ajudar você a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e Power Flossers Sonicare têm garantia de dois anos.
Se a escova de dentes vibrar menos do que o esperado, as dicas de solução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.
Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima.
Uma escova de dentes sem uma bateria totalmente carregada pode precisar de mais energia para vibrar com sua intensidade original. Recomendamos carregá-la durante a noite por pelo menos 24 horas.
Os carregadores de cada escova de dentes Sonicare são diferentes e não são compatíveis com outros modelos Sonicare. Recomendamos carregar a escova de dentes usando o carregador original fornecido com a escova de dentes.
Algumas escovas de dentes têm o recurso EasyStart ativado por padrão. Este recurso faz com que sua escova de dentes aumente seu nível de vibração lentamente após cada sessão de escovação. O aumento da vibração ocorrerá nas primeiras quatorze sessões. Se preferir que a sua escova de dentes mantenha a mesma vibração, recomendamos que desligue a funcionalidade EasyStart.
Também pode significar que a cabeça da escova está desgastada. Recomenda-se trocar a cabeça da escova a cada três meses. Você pode comprar uma nova cabeça da escova em nossa loja on-line.
Se você tiver substituído a cabeça da escova recentemente, vá para a próxima etapa.
O modo selecionado afeta o nível de vibração da escova de dentes. Alguns modos de escovação são menos intensos, por exemplo, TongueCare e Sensitive. Recomendamos aumentar a vibração alterando o modo de escovação. Desligue a escova de dentes e pressione o botão de modo/intensidade para selecionar o modo preferido.
Alguns modelos de escovas de dentes vêm com um ajuste de intensidade. Consulte o manual do usuário para ver se a sua escova de dentes vem com o ajuste de intensidade. O nível de intensidade selecionado pode afetar o nível de vibração da escova de dentes. Você pode escolher entre diferentes níveis de intensidade. Sua escova de dentes selecionará automaticamente o nível de intensidade com base na cabeça da escova que você encaixar.
Durante a escovação, você pode alterar a intensidade pressionando o botão de modo/intensidade. O ajuste de intensidade não é possível quando o cabo está desligado.
Se nenhuma dessas dicas ajudar, sua escova de dentes pode estar danificada internamente. Recomendamos que você solicite um reparo ou troca da sua escova de dentes.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:PC0836/01 , PC0815/01 , PC0810/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›