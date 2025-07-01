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Suporte da Philips

Por quanto tempo a bateria da escova de dentes Sonicare deve durar?

A duração da bateria da escova de dentes Sonicare depende da frequência e do tempo de escovação. Com base em uma sessão de escovação de dois minutos duas vezes por dia, a bateria durará pelo menos de duas a três semanas com carga total. Se você estiver enfrentando problemas com a bateria da escova de dentes, clique neste link para solicitar uma troca coberta pela garantia.  

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: PC0810/01 , PC0815/01 , PC0815/02 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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