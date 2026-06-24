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Suporte da Philips

O que as luzes de status da bateria indicam na minha escova de dentes Sonicare?

As luzes e os bipes da escova de dentes indicam quando ela está pronta para ser recarregada. Algumas escovas de dentes possuem apenas uma luz indicadora, enquanto outras têm três. Algumas escovas de dentes não possuem um indicador luminoso de bateria. Siga o aviso de carregamento padrão conforme especificado no manual do usuário.

Você pode descobrir o que as luzes indicadoras significam para cada modelo abaixo:
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX6321/02 , HX9110/02 .

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