O que as luzes de status da bateria indicam na minha escova de dentes Sonicare?
As luzes e os bipes da escova de dentes indicam quando ela está pronta para ser recarregada. Algumas escovas de dentes possuem apenas uma luz indicadora, enquanto outras têm três. Algumas escovas de dentes não possuem um indicador luminoso de bateria. Siga o aviso de carregamento padrão conforme especificado no manual do usuário.
Você pode descobrir o que as luzes indicadoras significam para cada modelo abaixo:
Escova de dentes no carregador
Escova de dentes fora do carregador
Sem luzes
Totalmente carregada e no modo de descanso
Luz acesa em verde
Totalmente carregada
Luz verde ou branca piscando
Carregamento
Verde piscando
Parcialmente carregada
Luz acesa em verde
Totalmente carregada
Luz âmbar piscando e 3 bipes
Bateria fraca
Luz âmbar piscando e 2 conjuntos de 5 bipes
Bateria descarregada
Escova de dentes no carregador
Escova de dentes fora do carregador
Sem luzes
Totalmente carregada e no modo de descanso
3 luzes acesas em verde
Totalmente carregada
1,2 ou todas as 3 luzes piscando
Carregamento
2 luzes acesas em verde
Parcialmente carregada
3 luzes acesas em verde
Totalmente carregada
1 luz acesa em verde
Bateria fraca
1 luz âmbar piscando com bipes
Bateria descarregada
Escova de dentes no carregador
Escova de dentes fora do carregador
Sem luzes
Totalmente carregada e no modo de descanso
Luz verde ou branca acesa
Totalmente carregada
Luz verde ou branca piscando
Carregamento
Luz verde ou branca piscando
Parcialmente carregada
Luz verde ou branca acesa
Totalmente carregada
Luz âmbar piscando e 3 bipes
Bateria fraca
Luz âmbar piscando e 2 conjuntos de 5 bipes
Bateria descarregada
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:HX6321/02 , HX9110/02 .