Suporte da Philips O que as luzes de status da bateria indicam na minha escova de dentes Sonicare?

As luzes e os bipes da escova de dentes indicam quando ela está pronta para ser recarregada. Algumas escovas de dentes possuem apenas uma luz indicadora, enquanto outras têm três. Algumas escovas de dentes não possuem um indicador luminoso de bateria. Siga o aviso de carregamento padrão conforme especificado no manual do usuário.



Você pode descobrir o que as luzes indicadoras significam para cada modelo abaixo:



Escovas de dentes com uma luz indicadora acima do ícone da bateria Escova de dentes no carregador Escova de dentes fora do carregador Sem luzes Totalmente carregada e no modo de descanso Luz acesa em verde Totalmente carregada Luz verde ou branca piscando Carregamento Verde piscando Parcialmente carregada Luz acesa em verde Totalmente carregada Luz âmbar piscando e 3 bipes Bateria fraca Luz âmbar piscando e 2 conjuntos de 5 bipes Bateria descarregada Escovas de dentes com três luzes indicadoras acima do ícone da bateria Escova de dentes no carregador Escova de dentes fora do carregador Sem luzes Totalmente carregada e no modo de descanso 3 luzes acesas em verde Totalmente carregada 1,2 ou todas as 3 luzes piscando Carregamento 2 luzes acesas em verde Parcialmente carregada 3 luzes acesas em verde Totalmente carregada 1 luz acesa em verde Bateria fraca 1 luz âmbar piscando com bipes Bateria descarregada Escovas de dentes com ícone de bateria piscando Escova de dentes no carregador Escova de dentes fora do carregador Sem luzes Totalmente carregada e no modo de descanso Luz verde ou branca acesa Totalmente carregada Luz verde ou branca piscando Carregamento Luz verde ou branca piscando Parcialmente carregada Luz verde ou branca acesa Totalmente carregada Luz âmbar piscando e 3 bipes Bateria fraca Luz âmbar piscando e 2 conjuntos de 5 bipes Bateria descarregada