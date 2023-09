Cuidados com a saúde

Relações com os Investidores

My Philips

My Philips

My Philips

Entre em contato com a Philips

Todas as lanternas profissionais em LED

Todas as lâmpadas para caminhões e ônibus

Todas as lâmpadas para motos

Todas as lâmpadas para carros

Sobre a Apneia do Sono

Iluminação do consumidor

Iluminação do consumidor

Iluminação do consumidor

Cuidados com os cabelos

Acessórios do computador

Minha escova de dentes Sonicare vibra menos do que o esperado

Nem todos os modelos têm o recurso de intensidade. Consulte o manual do usuário para saber como alterar a configuração de intensidade.

Você pode considerar a redução do nível de intensidade.

A intensidade das vibrações pode ser surpreendente quando você usa uma escova de dentes elétrica pela primeira vez. É normal que você sinta mais vibração do que com uma escova de dentes manual.

Minha escova de dentes Sonicare vibra com muita intensidade

Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.