ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Minha escova de dentes Sonicare vibra com muita intensidade

Se as instruções abaixo não ajudarem, entre em contato conosco ou clique aqui para enviar uma solicitação de garantia online, para que possamos ajudar você a obter um dispositivo de substituição.  Todas as escovas de dentes e Power Flossers Sonicare têm garantia de dois anos.

As escovas de dentes Sonicare usam vibrações fortes para limpar os dentes. Se esta é sua primeira escova de dentes elétrica, pode demorar um pouco para você se acostumar com as vibrações. Experimente algumas das dicas a seguir!

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: PC0836/01 , PC0815/01 , PC0865/03 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte