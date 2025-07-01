Suporte da Philips Minha escova de dentes Sonicare vibra com muita intensidade

Se as instruções abaixo não ajudarem, entre em contato conosco ou clique aqui para enviar uma solicitação de garantia online, para que possamos ajudar você a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e Power Flossers Sonicare têm garantia de dois anos.



As escovas de dentes Sonicare usam vibrações fortes para limpar os dentes. Se esta é sua primeira escova de dentes elétrica, pode demorar um pouco para você se acostumar com as vibrações. Experimente algumas das dicas a seguir!

1. Reduza o nível de intensidade Séries 3000 – 4000, ProtectiveClean 4100 – 4300, Série 5500: Escolha entre baixa e alta intensidade pressionando o botão ligar/desligar uma vez para ligar a escova de dentes e, em seguida, pressionando uma segunda vez dentro de dois segundos para alterar a intensidade. Observe que, ao usar a escova de dentes pela primeira vez, a intensidade padrão será definida como baixa. ProtectiveClean série 6100, ExpertClean séries 7300 – 7500, Séries 6100 – 6700: Quando conectada ao cabo, a cabeça da escova inteligente selecionará automaticamente a intensidade recomendada. Caso queira mudar para uma intensidade diferente, basta pressionar o botão de modo/intensidade durante a escovação. A intensidade não poderá ser alterada se o cabo estiver desligado ou pausado. Dependendo do modelo da escova de dentes, você pode ajustar o nível de intensidade. Verifique se o EasyStart está ativado Se a sua escova de dentes tiver o recurso EasyStart, ele estará ativado como padrão. O EasyStart aumenta lentamente o nível de vibração durante as primeiras 14 sessões de escovação. Pode parecer que o nível de vibração é menor no início e maior no final do ciclo de escovação.

Você pode desativar o recurso EasyStart seguindo as etapas a seguir: Coloque a escova de dentes no carregador. Mantenha pressionado o botão ligar/desligar enquanto a escova de dentes permanece no carregador até ouvir um único bipe após três segundos. Solte o botão ligar/desligar. Você ainda está enfrentando problemas com sua escova de dentes?

Se nenhuma dessas dicas ajudar, sua escova de dentes pode estar danificada internamente. Recomendamos que você solicite um reparo ou troca da sua escova de dentes .



Você ainda está enfrentando problemas com sua escova de dentes?Se nenhuma dessas dicas ajudar, sua escova de dentes pode estar danificada internamente. Recomendamos que você solicite um reparo ou troca da sua escova de dentes clicando aqui