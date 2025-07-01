Suporte da Philips Minha escova de dentes Sonicare desliga sozinha

Se a escova de dentes desligar sozinha, as dicas de solução de problemas abaixo poderão ajudar você a encontrar uma solução.



Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima.

1. Altere o modo de escovação. O modo de escovação selecionado define o tempo de escovação. A escova de dentes desligará automaticamente quando o tempo recomendado terminar.

Recomendamos alterar o modo de escovação. Os tempos do modo de escovação podem variar de 20 segundos a 3,5 minutos. 2. Verifique se a função BrushPacer está ativa. O BrushPacer divide o tempo de escovação em seis partes. Durante a escovação, ela para brevemente de vibrar para indicar quando passar para a próxima área. A escova de dentes desliga automaticamente no final da sessão de escovação. 3. Verifique se o sensor de pressão está ativo. A escova de dentes mede a pressão aplicada durante a escovação. Se você pressionar com muita força, ela para brevemente, indicando que você está usando muita pressão. Sua escova de dentes ainda apresenta problemas? Se nenhuma dessas dicas ajudar, sua escova de dentes pode estar danificada internamente. Recomendamos que você solicite um reparo ou troca da sua escova de dentes.