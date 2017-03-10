Termos de pesquisa

    All-in-One-Trimmer/Multigroom Aparador de pelos do nariz e orelhas

    CP0827

    Aparador de pelos do nariz e das orelhas para o aparelho

    Este acessório destina-se ao seu aparador tudo-em-um e foi concebido para aparar os pelos do nariz e da orelha de forma rápida e prática.

    All-in-One-Trimmer/Multigroom Aparador de pelos do nariz e orelhas

    Aparador de pelos do nariz e das orelhas para o aparelho

    • Preto

    Seu produto precisa ser renovado periodicamente e com as peças de substituição da Philips isso nunca foi tão fácil. Todas elas têm a garantia de qualidade Philips.

    Especificações técnicas

    Peças de substituição

      Próprio para os produtos
      • MG3710, MG3711, MG3715, MG3720 e MG3721
      • MG3730, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760
      • MG5720, MG5730, MG5740, MG5750 e MG5910
      • MG5920, MG5940, MG5950, MG7710 e MG7715
      • MG7720, MG7730, MG7736, MG7770, MG7785
      • MG7790, MG7940, MG7950, MG9552 e MG9710
      • MG9720, MG9530 e MG9555
