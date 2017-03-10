All-in-One-Trimmer/Multigroom Aparador de pelos do nariz e orelhas
Aparador de pelos do nariz e das orelhas para o aparelho
Este acessório destina-se ao seu aparador tudo-em-um e foi concebido para aparar os pelos do nariz e da orelha de forma rápida e prática.
Conheça todos os benefícios
Seu produto precisa ser renovado periodicamente e com as peças de substituição da Philips isso nunca foi tão fácil. Todas elas têm a garantia de qualidade Philips.
Especificações técnicas
Peças de substituição
Próprio para os produtos
MG3710, MG3711, MG3715, MG3720 e MG3721
MG3730, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760
MG5720, MG5730, MG5740, MG5750 e MG5910
MG5920, MG5940, MG5950, MG7710 e MG7715
MG7720, MG7730, MG7736, MG7770, MG7785
MG7790, MG7940, MG7950, MG9552 e MG9710
MG9720, MG9530 e MG9555
