Tecnologia DualCut para o máximo em precisão com o dobro de lâminas

Aproveite o máximo em precisão com a tecnologia DualCut, que possui o dobro de lâminas. As lâminas de aço tocam suavemente uma na outra - afiando-se enquanto funcionam. Com isso, as lâminas permanecem afiadas como no primeiro uso, mesmo após cinco anos de uso.