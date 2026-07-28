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90 dias para testar

All-in-One TrimmerSérie 5000

MG5950/15

4.3
| (375) Críticas | 82% recomendam este produto
Uma ferramenta para todos os estilos
Crie seu próprio visual com este aparador versátil, que inclui 12 ferramentas de qualidade para modelar seu rosto, cabelo e corpo. As lâminas de aço inoxidável autoafiadoras permanecem afiadas como no 1º uso sem lubrificação para um acabamento preciso.
Ver todos os benefícios

Para rosto, cabelo e corpo

Uma ferramenta para todos os estilos

  • 12 em 1: rosto, cabelos e corpo

  • Lâminas de aço autoafiadoras

  • Tecnologia BeardSense

Tudo em um para o rosto, cabelos e corpo

Este aparador tudo em um oferece 12 ferramentas para todas as suas necessidades de depilação. Apare e personalize seus pelos do rosto, corte seus cabelos e apare os pelos do corpo.

Obtenha um corte uniforme e bordas definidas

O aparador e seu conjunto de pentes oferecem 14 configurações de comprimento, de 0,5 a 16 mm, em etapas de precisão de 1 mm para estilos de barba mais curtas ou compridas. O design estreito do acessório aparador preciso facilita a criação de bordas definidas e detalhes finos. Limpe bochechas, queixo e pescoço com o aparador de metal para finalizar seu visual.

Diga adeus aos pelos corporais

Barbeie-se de forma confortável abaixo do pescoço com o nosso acessório aparador de pelos do corpo. Um sistema único de proteção para a pele protege as áreas sensíveis enquanto apara a 0,5 mm. Você também pode aparar os pelos do corpo com o pente de encaixe.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

375

Críticas

82%

recomendam este produto

28/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto completo

Produto completo. Satisfaz totalmente minha necessidade, bateria bem duradoura e qualidade de todos os materiais excelente. Único ponto para considerar é que o carregor vem sem a fonte de energia. Pelo custo do produto poderia vir completo

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7922/15 Aparador 13 em 1

Date of Use 2026-05-20

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7922/15 Aparador 13 em 1

Date of Use 2026-05-20

07/07/2026

Brasil

Brasil

Produto excelente para presentear

Dei de presente para o meu irmão e agora ele não para mais de falar desse produto, ele sempre teve problemas com lâminas convencionar por ser muito sensitivo, depois desse produto ele nunca mais teve nenhuma reclamação acerca disso. Recomendo!

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000

Date of Use 2026-05-05

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000

Date of Use 2026-05-05

09/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Aparador de pelos masculinos 5000

Comprei esse aparador de presente para o meu pai e ele está usando com frequência. Ele já tinha outros aparelhos, mas comentou que gostou bastante desse pela praticidade de ter vários acessórios no mesmo kit. A barba ficou bem aparada e o corte pareceu uniforme. Ele também achou fácil trocar os pentes e fazer os ajustes necessários. Outro ponto que chamou a atenção foi que o aparelho não fica puxando os fios durante o uso. No geral, foi um presente que deu certo e atendeu às expectativas. Até agora ele está bem satisfeito com o produto.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000

Date of Use 2026-05-27

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000

Date of Use 2026-05-27

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Avisos legais

  1. Com base em 2,3 aparos de pelos do rosto por semana, tendo cada sessão uma duração média de 11,5 minutos