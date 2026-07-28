12 em 1: rosto, cabelos e corpo
Lâminas de aço autoafiadoras
Tecnologia BeardSense
Este aparador tudo em um oferece 12 ferramentas para todas as suas necessidades de depilação. Apare e personalize seus pelos do rosto, corte seus cabelos e apare os pelos do corpo.
O aparador e seu conjunto de pentes oferecem 14 configurações de comprimento, de 0,5 a 16 mm, em etapas de precisão de 1 mm para estilos de barba mais curtas ou compridas. O design estreito do acessório aparador preciso facilita a criação de bordas definidas e detalhes finos. Limpe bochechas, queixo e pescoço com o aparador de metal para finalizar seu visual.
Barbeie-se de forma confortável abaixo do pescoço com o nosso acessório aparador de pelos do corpo. Um sistema único de proteção para a pele protege as áreas sensíveis enquanto apara a 0,5 mm. Você também pode aparar os pelos do corpo com o pente de encaixe.
4.3
de 5
375
Críticas
82%
recomendam este produto
Conti90
28/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Produto completo
Produto completo. Satisfaz totalmente minha necessidade, bateria bem duradoura e qualidade de todos os materiais excelente. Único ponto para considerar é que o carregor vem sem a fonte de energia. Pelo custo do produto poderia vir completo
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7922/15 Aparador 13 em 1
Date of Use 2026-05-20
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7922/15 Aparador 13 em 1
Date of Use 2026-05-20
D270
07/07/2026
Brasil
Produto excelente para presentear
Dei de presente para o meu irmão e agora ele não para mais de falar desse produto, ele sempre teve problemas com lâminas convencionar por ser muito sensitivo, depois desse produto ele nunca mais teve nenhuma reclamação acerca disso. Recomendo!
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000
Date of Use 2026-05-05
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000
Date of Use 2026-05-05
Anonimo12346789
09/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Aparador de pelos masculinos 5000
Comprei esse aparador de presente para o meu pai e ele está usando com frequência. Ele já tinha outros aparelhos, mas comentou que gostou bastante desse pela praticidade de ter vários acessórios no mesmo kit. A barba ficou bem aparada e o corte pareceu uniforme. Ele também achou fácil trocar os pentes e fazer os ajustes necessários. Outro ponto que chamou a atenção foi que o aparelho não fica puxando os fios durante o uso. No geral, foi um presente que deu certo e atendeu às expectativas. Até agora ele está bem satisfeito com o produto.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000
Date of Use 2026-05-27
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000
Date of Use 2026-05-27
Com base em 2,3 aparos de pelos do rosto por semana, tendo cada sessão uma duração média de 11,5 minutos