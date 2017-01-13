CP0880
Pente para aparador Multigroom
Este pente foi desenvolvido para ser usado com o Multigroom e permite aparar e modelar os pelos da forma que você gosta. Precisão garantida para você criar o visual que tem em mente.Conheça todos os benefícios
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Seu produto precisa ser renovado periodicamente e com as peças de substituição da Philips isso nunca foi tão fácil. Todas elas têm a garantia de qualidade Philips.
Peças de substituição
Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.