Termos de pesquisa

  • Pente para aparador Multigroom Pente para aparador Multigroom Pente para aparador Multigroom

    All-in-One_Trimmer& Multigroom Pente para aparar pelos de 16 mm

    CP0880

    Pente para aparador Multigroom

    Este pente foi desenvolvido para ser usado com o Multigroom e permite aparar e modelar os pelos da forma que você gosta. Precisão garantida para você criar o visual que tem em mente.

    Conheça todos os benefícios

    All-in-One_Trimmer& Multigroom Pente para aparar pelos de 16 mm

    Produtos semelhantes

    Ver todos Peças aproveitáveis

    Produtos compatíveis

    Onde posso encontrar o número do modelo?
    Encontrar o número do produto
    Onde encontro o número do produto?
    produtos encontrados para Nenhum produto encontrado para

    Pente para aparador Multigroom

    Verifique a compatibilidade abaixo

    • Preto
    • Medida: 16 mm

    Renove facilmente seu produto com peças originais da Philips

    Seu produto precisa ser renovado periodicamente e com as peças de substituição da Philips isso nunca foi tão fácil. Todas elas têm a garantia de qualidade Philips.

    Especificações técnicas

    • Peças de substituição

      Adapta-se aos tipos de produto:
      • MG5750, MG5920, MG5940, MG5950, MG7710
      • MG7715, MG7720, MG7730, MG7736 e MG7770
      • MG7920
    Badge-D2C

    Obter suporte para este produto

    Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do usuário e informações sobre segurança e conformidade.

    Produtos sugeridos

    Produtos recentemente consultados

    Descubra

    Clube Philips

    Inscrever-se para obter
    benefícios exclusivos

    Assine nossa newsletter

    Promoções e cupons exclusivos

     

    Lançamentos de produto

    Dicas e conteúdos

    *
    Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!
    O que isso significa?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

    Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.