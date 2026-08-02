90 dias para testar
Teste seu produto; se não ficar satisfeito, devolveremos seu dinheiro.
7 acessórios
Lâminas de aço autoafiadoras
Até 60 minutos de funcionamento
Acessórios laváveis
As lâminas de aço autoafiadoras deste aparador para pelos faciais e corporais são reforçadas com ferro e temperadas para máxima resistência. Isso resulta em lâminas que permanecem afiadas como no primeiro uso. Sem ferrugem. Não é necessário óleo para lâmina.
O aparador multifuncional Philips Multigroom 3000 vem com 7 acessórios projetados para modelar seus pelos faciais e cortar o cabelo de forma conveniente.
Obtenha um corte suave e uniforme mesmo nos cabelos mais grossos. As lâminas de aço precisas do aparador de barba e corpo criam linhas retas e limpas para um acabamento perfeito.
Prémios
4.4
de 5
812
Críticas
89%
recomendam este produto
Alekinho_1976
02/08/2026
Brasil
Comprador verificado
Multigroom, aparador de pelos
Leve, compacto, bom acabamento, encaixe perfeito dos pentes e carregador USB, aprovado e recomendado
Prós
Portátil
Contras
Não tem
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-06-09
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-06-09
Passosca
28/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Um ótimo recurso. Valeu muito a compra.
Olá muito satisfeito com o produto. Valeu Philips.
Prós
Ótimo esse produto.
Contras
Até o momento não tem.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-07-07
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-07-07
Saurito
19/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Sim moderno e funcional.
Nota 10 recomendo a todos que buscam , um produto de qualidade e preço acessível!!!
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3931/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-05-16
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3931/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Date of Use 2026-05-16