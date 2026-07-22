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Descontinuado
MG5730/15
11 ferramentas
Tecnologia DualCut
Até 80 min de operação
À prova d'água
Este aparador de cabelo multifuncional apresenta tecnologia avançada DualCut para máxima precisão. Ele vem com lâminas duplas e foi projetado para permanecer tão afiado quanto no primeiro uso.
O aparador de pelos multifuncional Philips Multigroom vem com 11 acessórios para oferecer uma solução completa para remover e aparar os pelos.
Crie linhas clássicas retas e apare uniformemente os pelos mais grossos graças às lâminas de aço precisas do aparador barba e pelos corporais. Essas lâminas não corrosivas não enferrujam e se mantêm afiadas para maior durabilidade.
3.6
de 5
41
Críticas
Jotaesse
22/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Funcional
Muito bom, sem pontos negativos até então.. carrega rápido, corta bem, não machuca, é leve e fácil limpar.. perde desempenho quando é usado na agua, mas acredito que isso varia de pelo para pelo.
Prós
portátil, sem fio, prova d'água
Contras
não tem suporte para apoiar
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Tudo em Um MG5922/15 Aparador 10 em 1
Date of Use 2026-06-12
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Tudo em Um MG5922/15 Aparador 10 em 1
Date of Use 2026-06-12
Aislan23
07/02/2023
Brasil
Comprador verificado
Excelente! Melhor aparador de pelos da categoria
Ótimo aparador de pelos, dos melhores do mercado com certeza. Preciso, resistente, bonito, a prova d'água e excelente automomia.
Prós
A prova d'água e excelente autonomia
Contras
Pentes um pouco altos
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo
06/02/2023
Brasil
Comprador verificado
Ótimo produto.
Produto cumpre as expectativas. Muito bom e fácil de usar.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo