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Descontinuado

Multigroom series 500011 em 1, barba, cabelo e corpo

MG5730/15

3.6
| (41) Críticas
Modelagem e precisão avançados
Crie seu próprio visual com este aparador versátil, que inclui 11 ferramentas de qualidade para modelar seu rosto, cabelo e corpo. Suas lâminas DualCut proporcionam máxima precisão e a alça de borracha antideslizante melhora o conforto e o controle.
Ver todos os benefícios

Aparador 11 em 1 para máxima versatilidade

Modelagem e precisão avançados

  • 11 ferramentas

  • Tecnologia DualCut

  • Até 80 min de operação

  • À prova d'água

Precisão máxima com 2x mais lâminas

Precisão máxima com 2x mais lâminas

Este aparador de cabelo multifuncional apresenta tecnologia avançada DualCut para máxima precisão. Ele vem com lâminas duplas e foi projetado para permanecer tão afiado quanto no primeiro uso.

11 peças para aparar a barba e o cabelo

11 peças para aparar a barba e o cabelo

O aparador de pelos multifuncional Philips Multigroom vem com 11 acessórios para oferecer uma solução completa para remover e aparar os pelos.

Lâminas autoafiadoras para um resultado suave

Lâminas autoafiadoras para um resultado suave

Crie linhas clássicas retas e apare uniformemente os pelos mais grossos graças às lâminas de aço precisas do aparador barba e pelos corporais. Essas lâminas não corrosivas não enferrujam e se mantêm afiadas para maior durabilidade.

Especificações técnicas

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Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

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Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

41

Críticas

22/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Funcional

Muito bom, sem pontos negativos até então.. carrega rápido, corta bem, não machuca, é leve e fácil limpar.. perde desempenho quando é usado na agua, mas acredito que isso varia de pelo para pelo.

Prós

portátil, sem fio, prova d'água

Contras

não tem suporte para apoiar

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Tudo em Um MG5922/15 Aparador 10 em 1

Date of Use 2026-06-12

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Tudo em Um MG5922/15 Aparador 10 em 1

Date of Use 2026-06-12

07/02/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente! Melhor aparador de pelos da categoria

Ótimo aparador de pelos, dos melhores do mercado com certeza. Preciso, resistente, bonito, a prova d'água e excelente automomia.

Prós

A prova d'água e excelente autonomia

Contras

Pentes um pouco altos

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo

06/02/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Ótimo produto.

Produto cumpre as expectativas. Muito bom e fácil de usar.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo

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