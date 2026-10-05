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Descontinuado

Multigroom series 30009 em 1, Barba, Cabelo e Corpo

MG3747/15

4.4

| (815) Críticas | 89% recomendam este produto

1 prémio

Aparador multifuncional

Experimente um novo visual em qualquer dia da semana com este aparador completo e durável. Nove ferramentas de qualidade permitem que você crie com facilidade seu estilo de barba favorito, corte seu cabelo e depile os pelos do corpo.

Ver todos os benefícios

Aparador 9 em 1

Aparador multifuncional

  • 9 ferramentas

  • Lâminas de aço autoafiadoras

  • Até 70 minutos de funcionamento

  • Acessórios laváveis

Lâminas de aço temperado que não quebram, cegam ou enferrujam

Lâminas de aço temperado que não quebram, cegam ou enferrujam

As lâminas de aço autoafiadoras deste aparador para pelos faciais e corporais são reforçadas com ferro e temperadas para máxima resistência. Isso resulta em lâminas que permanecem afiadas como no primeiro uso. Sem ferrugem. Não é necessário óleo para lâmina.

Apare e modele sua barba, cabelo e pelos do corpo com 9 ferramentas

Apare e modele sua barba, cabelo e pelos do corpo com 9 ferramentas

Este aparador completo apara e modela pelos faciais, corta o cabelo e depila os pelos do corpo convenientemente.

Aparador de metal para aparar barba, cabelo e pelos do corpo

Aparador de metal para aparar barba, cabelo e pelos do corpo

Use o aparador de metal sem o pente para aparar para obter linhas bem definidas ao redor da barba, pescoço e cabelo, ou para aparar os pelos do seu corpo no comprimento mínimo. O aparador possui lâminas autoafiadoras, que permanecem afiadas como no primeiro uso, mesmo após três anos de uso.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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4.4

de 5

815

Críticas

89%

recomendam este produto

05/10/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Escolha certeira!

Praticidade e bom desempenho. Satisfação garantida.

Prós

Prático e de fácil manuseio e manutenção.

Contras

Até o momento não percebi nenhuma desvantagem.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3911/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Data de uso 2026-09-01

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3911/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Data de uso 2026-09-01

02/08/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Multigroom, aparador de pelos

Leve, compacto, bom acabamento, encaixe perfeito dos pentes e carregador USB, aprovado e recomendado

Prós

Portátil

Contras

Não tem

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Data de uso 2026-06-09

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Data de uso 2026-06-09

28/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Um ótimo recurso. Valeu muito a compra.

Olá muito satisfeito com o produto. Valeu Philips.

Prós

Ótimo esse produto.

Contras

Até o momento não tem.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Data de uso 2026-07-07

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Data de uso 2026-07-07

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