Descontinuado
Aparador multifuncional
Experimente um novo visual em qualquer dia da semana com este aparador completo e durável. Nove ferramentas de qualidade permitem que você crie com facilidade seu estilo de barba favorito, corte seu cabelo e depile os pelos do corpo.
9 ferramentas
Lâminas de aço autoafiadoras
Até 70 minutos de funcionamento
Acessórios laváveis
As lâminas de aço autoafiadoras deste aparador para pelos faciais e corporais são reforçadas com ferro e temperadas para máxima resistência. Isso resulta em lâminas que permanecem afiadas como no primeiro uso. Sem ferrugem. Não é necessário óleo para lâmina.
Este aparador completo apara e modela pelos faciais, corta o cabelo e depila os pelos do corpo convenientemente.
Use o aparador de metal sem o pente para aparar para obter linhas bem definidas ao redor da barba, pescoço e cabelo, ou para aparar os pelos do seu corpo no comprimento mínimo. O aparador possui lâminas autoafiadoras, que permanecem afiadas como no primeiro uso, mesmo após três anos de uso.
Prémios
4.4
de 5
815
Críticas
89%
recomendam este produto
Celo Slz
05/10/2026
Brasil
Comprador verificado
Escolha certeira!
Praticidade e bom desempenho. Satisfação garantida.
Prós
Prático e de fácil manuseio e manutenção.
Contras
Até o momento não percebi nenhuma desvantagem.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3911/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Data de uso 2026-09-01
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3911/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Data de uso 2026-09-01
Alekinho_1976
02/08/2026
Brasil
Comprador verificado
Multigroom, aparador de pelos
Leve, compacto, bom acabamento, encaixe perfeito dos pentes e carregador USB, aprovado e recomendado
Prós
Portátil
Contras
Não tem
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Data de uso 2026-06-09
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Data de uso 2026-06-09
Passosca
28/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Um ótimo recurso. Valeu muito a compra.
Olá muito satisfeito com o produto. Valeu Philips.
Prós
Ótimo esse produto.
Contras
Até o momento não tem.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Data de uso 2026-07-07
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000
Data de uso 2026-07-07