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Multigroom series 30008 em 1, barba e cabelo

MG3730/15

4.4
| (812) Críticas | 89% recomendam este produto

1 prémio

Aparador multifuncional
Experimente um novo visual em qualquer dia da semana com este aparador completo e durável. 8 ferramentas de qualidade permitem que você crie com facilidade exatamente o estilo de barba e penteados que você deseja.
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Aparador 8 em 1

Aparador multifuncional

  • 8 ferramentas

  • Lâminas de aço autoafiadoras

  • Até 60 minutos de funcionamento

  • Acessórios laváveis

Lâminas de aço temperado que não quebram, cegam ou enferrujam

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As lâminas de aço autoafiadoras deste aparador para pelos faciais e corporais são reforçadas com ferro e temperadas para máxima resistência. Isso resulta em lâminas que permanecem afiadas como no primeiro uso. Sem ferrugem. Não é necessário óleo para lâmina.

Apare e modele sua barba e cabelo com 8 ferramentas

Apare e modele sua barba e cabelo com 8 ferramentas

Este aparador completo apara e modela seus pelos faciais e corta seu cabelo convenientemente.

Garanta um acabamento uniforme

Garanta um acabamento uniforme

Obtenha um corte suave e uniforme mesmo nos cabelos mais grossos. As lâminas de aço precisas do aparador de barba e corpo criam linhas retas e limpas para um acabamento perfeito.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

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Críticas

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4.4

de 5

812

Críticas

89%

recomendam este produto

02/08/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Multigroom, aparador de pelos

Leve, compacto, bom acabamento, encaixe perfeito dos pentes e carregador USB, aprovado e recomendado

Prós

Portátil

Contras

Não tem

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-06-09

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-06-09

28/07/2026

Brasil

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Comprador verificado

Um ótimo recurso. Valeu muito a compra.

Olá muito satisfeito com o produto. Valeu Philips.

Prós

Ótimo esse produto.

Contras

Até o momento não tem.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-07-07

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3917/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-07-07

19/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Sim moderno e funcional.

Nota 10 recomendo a todos que buscam , um produto de qualidade e preço acessível!!!

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3931/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-05-16

Esta avaliação foi feita para Multigroom MG3931/15 Aparador de Pelos- Série 3000

Date of Use 2026-05-16

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