O que significam os símbolos do barbeador Philips série i9000?

Publicado em 23 de junho de 2025

O barbeador Philips usa símbolos, ícones e outros sinais para fornecer informações importantes sobre uso e manutenção.

Alguns dos ícones mostrados neste artigo são acompanhados por texto em inglês. O texto no barbeador será alterado com base nas configurações de idioma, mas o símbolo será sempre o mesmo.

Nota: este artigo é relevante apenas para o barbeador Philips série i9000. Os ícones e símbolos serão diferentes se você tiver o i9000, i9000 Prestige ou i9000 Prestige Ultra. As cores podem diferir dos exemplos mostrados abaixo.

Plugue e seta

Um pequeno símbolo de um plugue de alimentação com uma seta abaixo dele indica que o barbeador não pode ser usado quando conectado a uma fonte de alimentação.

Desconecte o barbeador da tomada antes de ligá-lo.

Cabeça de corte e torneira

Uma torneira com água corrente acima das cabeças de corte desmontadas indica que o barbeador precisa de uma limpeza profunda. Este lembrete aparece automaticamente uma vez por mês.

Limpe o barbeador seguindo as instruções fornecidas no DFU (Dica: o DFU também está disponível on-line).

3 gotas de água

Um símbolo com 3 gotas de água indica que o barbeador precisa ser limpo. Este ícone aparecerá automaticamente após cada utilização.

Limpe o barbeador seguindo as instruções fornecidas no DFU (Dica: o DFU também está disponível on-line).

Linha horizontal

Uma única barra ou linha horizontal indica que a bateria do barbeador está fraca.

Carregue o barbeador conectando-o a uma fonte de alimentação.

Quando o barbeador estiver carregando, as linhas ficarão na parte inferior, piscando primeiro e, em seguida, ficando sólidas, até que todas as linhas fiquem acesas e o barbeador esteja totalmente carregado.

Símbolo IQ

Um ícone que combina as letras I e Q indica que a tecnologia integrada SkinIQ do barbeador está monitorando o seu barbear.

Bateria

Um ícone de bateria pequena será exibido para indicar que a bateria está (quase) descarregada.


Conecte o barbeador a uma fonte de alimentação e deixe-o carregar.

Pena, cabeças de corte, símbolo de mais (+), bolhas

Esses símbolos indicam o modo de barbear do barbeador.

  • Pena: modo sensível
  • Cabeças de corte em formato de pentágono: modo normal
  • Cabeças de corte em forma de pentágono com símbolo de mais (+): modo intenso
  • Bolhas: modo espuma, para barbear com espuma ou gel

Ajuste o modo pressionando o botão na parte inferior do visor quando o barbeador estiver ligado.

Recipiente de líquido

Um pequeno recipiente com líquido azul aparecerá no cabo do barbeador quando for necessário substituir o cartucho do Quick Clean Pod.

Cadeado

Um símbolo de cadeado pequeno aparece no cabo do barbeador quando a trava para viagem está ativada. Isso evita que o barbeador ligue automaticamente durante o transporte ou armazenamento.

Consulte o DFU (também disponível on-line) para obter informações sobre como desativar e ativar a trava para viagem.

Dica: para o i9000, você pode ativar ou desativar a trava para viagem pressionado o botão liga/desliga durante aproximadamente 5 segundos. Para o i9000 Prestige e o i9000 Prestige Ultra, utilize o botão de menu na parte inferior do visor para acessar a trava para viagem. 

Telefone com balão de diálogo

Um pequeno ícone de um telefone celular com um símbolo de fala/diálogo/notificação indica que o barbeador está se comunicando com o aplicativo GroomTribe ou que a memória do barbeador está quase cheia.

Sincronize os seus barbeadores com o aplicativo GroomTribe regularmente para obter informações sobre o desempenho do seu barbear e muito mais.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XP9402/11 .

