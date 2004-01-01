O barbeador Philips usa símbolos, ícones e outros sinais para fornecer informações importantes sobre uso e manutenção.

Alguns dos ícones mostrados neste artigo são acompanhados por texto em inglês. O texto no barbeador será alterado com base nas configurações de idioma, mas o símbolo será sempre o mesmo.

Nota: este artigo é relevante apenas para o barbeador Philips série i9000. Os ícones e símbolos serão diferentes se você tiver o i9000, i9000 Prestige ou i9000 Prestige Ultra. As cores podem diferir dos exemplos mostrados abaixo.