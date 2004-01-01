O que significam os símbolos do barbeador Philips série i9000?
Publicado em 23 de junho de 2025
O barbeador Philips usa símbolos, ícones e outros sinais para fornecer informações importantes sobre uso e manutenção.
Alguns dos ícones mostrados neste artigo são acompanhados por texto em inglês. O texto no barbeador será alterado com base nas configurações de idioma, mas o símbolo será sempre o mesmo.
Nota: este artigo é relevante apenas para o barbeador Philips série i9000. Os ícones e símbolos serão diferentes se você tiver o i9000, i9000 Prestige ou i9000 Prestige Ultra. As cores podem diferir dos exemplos mostrados abaixo.
Plugue e seta
Um pequeno símbolo de um plugue de alimentação com uma seta abaixo dele indica que o barbeador não pode ser usado quando conectado a uma fonte de alimentação.
Desconecte o barbeador da tomada antes de ligá-lo.
Cabeça de corte e torneira
Uma torneira com água corrente acima das cabeças de corte desmontadas indica que o barbeador precisa de uma limpeza profunda. Este lembrete aparece automaticamente uma vez por mês.
Limpe o barbeador seguindo as instruções fornecidas no DFU (Dica: o DFU também está disponível on-line).
3 gotas de água
Um símbolo com 3 gotas de água indica que o barbeador precisa ser limpo. Este ícone aparecerá automaticamente após cada utilização.
Limpe o barbeador seguindo as instruções fornecidas no DFU (Dica: o DFU também está disponível on-line).
Linha horizontal
Uma única barra ou linha horizontal indica que a bateria do barbeador está fraca.
Carregue o barbeador conectando-o a uma fonte de alimentação.
Quando o barbeador estiver carregando, as linhas ficarão na parte inferior, piscando primeiro e, em seguida, ficando sólidas, até que todas as linhas fiquem acesas e o barbeador esteja totalmente carregado.
Símbolo IQ
Um ícone que combina as letras I e Q indica que a tecnologia integrada SkinIQ do barbeador está monitorando o seu barbear.
Bateria
Um ícone de bateria pequena será exibido para indicar que a bateria está (quase) descarregada.
Conecte o barbeador a uma fonte de alimentação e deixe-o carregar.
Pena, cabeças de corte, símbolo de mais (+), bolhas
Esses símbolos indicam o modo de barbear do barbeador.
Pena: modo sensível
Cabeças de corte em formato de pentágono: modo normal
Cabeças de corte em forma de pentágono com símbolo de mais (+): modo intenso
Bolhas: modo espuma, para barbear com espuma ou gel
Ajuste o modo pressionando o botão na parte inferior do visor quando o barbeador estiver ligado.
Recipiente de líquido
Um pequeno recipiente com líquido azul aparecerá no cabo do barbeador quando for necessário substituir o cartucho do Quick Clean Pod.
Cadeado
Um símbolo de cadeado pequeno aparece no cabo do barbeador quando a trava para viagem está ativada. Isso evita que o barbeador ligue automaticamente durante o transporte ou armazenamento.
Consulte o DFU (também disponível on-line) para obter informações sobre como desativar e ativar a trava para viagem.
Dica: para o i9000, você pode ativar ou desativar a trava para viagem pressionado o botão liga/desliga durante aproximadamente 5 segundos. Para o i9000 Prestige e o i9000 Prestige Ultra, utilize o botão de menu na parte inferior do visor para acessar a trava para viagem.
Telefone com balão de diálogo
Um pequeno ícone de um telefone celular com um símbolo de fala/diálogo/notificação indica que o barbeador está se comunicando com o aplicativo GroomTribe ou que a memória do barbeador está quase cheia.
Sincronize os seus barbeadores com o aplicativo GroomTribe regularmente para obter informações sobre o desempenho do seu barbear e muito mais.