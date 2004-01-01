Para obter o melhor desempenho de corte e deslizamento, recomendamos substituir a lâmina a cada 12 meses ou quando ela não fornecer mais os resultados de corte esperados. Sempre substitua a lâmina por originais Philips.



Dependendo do seu comportamento de uso, a vida útil exata da lâmina pode variar. Assim como as manuais, a lâmina ficará sem corte ao longo do tempo, o que pode resultar em um desempenho de depilação reduzido e em maior sensação de pelos sendo puxados. Pode ser necessário substituir a lâmina antes ou depois do indicado, dependendo do seu grau de satisfação com o desempenho dela.

