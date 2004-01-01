Termos de pesquisa

Quando devo substituir a lâmina do depilador feminino?

Publicado em 04 de setembro de 2025
Para obter o melhor desempenho de corte e deslizamento, recomendamos substituir a lâmina a cada 12 meses ou quando ela não fornecer mais os resultados de corte esperados. Sempre substitua a lâmina por originais Philips.

Dependendo do seu comportamento de uso, a vida útil exata da lâmina pode variar. Assim como as manuais, a lâmina ficará sem corte ao longo do tempo, o que pode resultar em um desempenho de depilação reduzido e em maior sensação de pelos sendo puxados. Pode ser necessário substituir a lâmina antes ou depois do indicado, dependendo do seu grau de satisfação com o desempenho dela.
 

Bom saber

  • Substitua a lâmina de corte imediatamente se ela estiver danificada.
  • A densidade e a espessura do pelo afetam a longevidade da lâmina de corte.
  • A limpeza e a manutenção regulares da lâmina podem ajudar a maximizar sua vida útil e garantir o desempenho ideal da depilação. Limpe o depilador feminino Philips após cada uso para remover pelos e detritos. 
  • Guarde o depilador feminino com um pente ou uma tampa de proteção presa para proteger a lâmina contra danos acidentais.

