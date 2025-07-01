Posso usar o depilador feminino Philips no chuveiro ou na banheira?

Sim, o depilador feminino Philips é à prova d'água e pode ser usado com segurança na água. Por motivos de segurança, este depilador só pode ser usado sem fio e, portanto, não funciona se estiver conectado. Assista ao vídeo abaixo para obter mais informações sobre o uso sem fio.
Dica: Embora seu modelo possa ser diferente do mostrado no vídeo, os mesmos princípios se aplicam.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL138/00, BRL128/00, BRL136/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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