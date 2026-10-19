ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Como depilar ou aparar diferentes partes do corpo e obter os melhores resultados?

O depilador feminino Philips vem com uma cabeça de corte e uma cabeça aparadora. Assista aos vídeos ou leia o artigo abaixo para aprender como depilar ou aparar diferentes áreas do corpo.

Alguns modelos vêm com duas velocidades. Selecione a velocidade mais confortável para a área que deseja depilar. Para alterar o ajuste de velocidade, quando o depilador feminino estiver ligado, pressione o botão liga/desliga novamente.

Confira na caixa ou no manual do usuário quais acessórios acompanham o seu modelo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL138/00, BRL136/00, BRL146/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte