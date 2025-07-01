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Suporte da Philips

Como posso limpar meu depilador feminino Philips?

Seu depilador Philips requer limpeza regular para funcionar corretamente. Pelos e sujeira podem ficar presos no aparelho e prejudicar seu desempenho. Limpe bem e retire completamente os pelos ou detritos após o uso. Proteja a lâmina colocando uma tampa ou pente durante o armazenamento.

Ferramentas de limpeza como escovas, toalhas, entre outras, ou líquidos químicos podem causar desgaste precoce na parte exterior.

Não bata a lâmina contra superfícies duras, como a pia, nem para limpá-la, nem para secá-la. Isso pode danificar o dispositivo.

Siga as instruções de limpeza abaixo:

  • Depois de cada uso, retire o pelo acumulado na lâmina.
  • Retire a lâmina e o cortador, remova o pelo acumulado na cabeça e enxágue.
  • Se for necessário limpar a cabeça de corte de maneira mais profunda, faça um pouco de espuma com sabão neutro, monte e encaixe novamente a cabeça de corte no corpo do aparelho, ligue por alguns segundos enquanto mantém a cabeça na água e enxágue completamente.
  • Deixe secar naturalmente.
  • Guarde o produto em segurança e proteja a lâmina contra pressão externa ou impactos, fixando uma tampa ou pente.  

Assista ao vídeo abaixo para obter mais informações sobre como limpar e fazer a manutenção do depilador feminino.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL128/00, BRL138/00, BRL146/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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