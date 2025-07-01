Como posso limpar meu depilador feminino Philips?

Seu depilador Philips requer limpeza regular para funcionar corretamente. Pelos e sujeira podem ficar presos no aparelho e prejudicar seu desempenho. Limpe bem e retire completamente os pelos ou detritos após o uso. Proteja a lâmina colocando uma tampa ou pente durante o armazenamento.
Ferramentas de limpeza como escovas, toalhas, entre outras, ou líquidos químicos podem causar desgaste precoce na parte exterior.
Não bata a lâmina contra superfícies duras, como a pia, nem para limpá-la, nem para secá-la. Isso pode danificar o dispositivo.
Siga as instruções de limpeza abaixo:
Assista ao vídeo abaixo para obter mais informações sobre como limpar e fazer a manutenção do depilador feminino.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL128/00, BRL138/00, BRL146/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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