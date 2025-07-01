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Suporte da Philips

Devo usar o depilador ou depilador feminino Philips com a pele seca ou molhada?

Os depiladores e depiladores femininos Philips podem ser usados em pele molhada ou seca para remoção de pelos do corpo, incluindo pernas, braços, axilas e virilha. As informações abaixo descrevem os méritos de cada método e trazem dicas gerais de uso.  

Nota: A depilação não é adequada para a área íntima (parte externa e interna dos grandes lábios). Use apenas um aparador nessa área com o pente para aparar encaixado.
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL128/00, BRL138/00, BRL136/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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