Suporte da Philips Devo usar o depilador ou depilador feminino Philips com a pele seca ou molhada?

Os depiladores e depiladores femininos Philips podem ser usados em pele molhada ou seca para remoção de pelos do corpo, incluindo pernas, braços, axilas e virilha. As informações abaixo descrevem os méritos de cada método e trazem dicas gerais de uso.

Nota: A depilação não é adequada para a área íntima (parte externa e interna dos grandes lábios). Use apenas um aparador nessa área com o pente para aparar encaixado.



Antes de começar Os aparelhos próprios para uso no chuveiro oferecem um resultado confortável com ou sem água. Esses produtos são resistentes à água, por isso também podem ser usados e enxaguados com água.

É importante verificar se a cabeça do aparelho não está suja, danificada ou desgastada. Uma cabeça de aparelho danificada fará com que o desempenho do produto diminua. Se estiver danificada, ela precisa ser substituída imediatamente.

Use o aparelho na pele limpa. É recomendável esfoliar a pele um dia antes de depilar ou aparar. Isso remove a pele morta ao redor dos folículos capilares, facilita a remoção de pelos e reduz possíveis pelos encravados.

Uso com a pele seca Recomendamos usar a maioria dos produtos em condições secas, pois o pelo molhado tende a aderir mais à pele.

Além disso, se você está buscando um uso conveniente ou que possa ser realizado em qualquer lugar, tente usar na pele seca. Certifique-se de que sua pele esteja limpa e completamente seca antes de usar o aparelho.

Uso com a pele molhada Para uma sensação confortável e movimentos suaves, você pode usar o aparelho na pele molhada. Durante o uso com água, enxágue a cabeça regularmente para remover os pelos e garantir que ela continue deslizando suavemente sobre a pele. Verifique se a pele está completamente molhada com água. Considere que os pelos úmidos tendem a aderir mais à pele, por isso, o desempenho pode ser melhor na pele seca. Seque suavemente a pele após o uso. Dicas gerais Apare pelos mais longos antes de aparar ou depilar para obter resultados ideais.

É importante verificar se a cabeça aparadora ou depiladora não está suja, danificada ou desgastada. Se estiver danificada, ela precisa ser substituída imediatamente.

Limpe a pele antes de iniciar a sessão.

Recomendamos esfoliar a pele um ou dois dias antes da depilação para remover células mortas da pele ao redor dos folículos pilosos e facilitar a remoção dos pelos.

Evite usar o aparelho repetidas vezes em uma área. Não o passe sobre o mesmo local muitas vezes.

Seque a pele com toques suaves após a remoção dos pelos na banheira ou no chuveiro. Isso produz menos irritação do que esfregar.

Como cuidado após o uso, aplique um creme/loção ou um hidratante com aloe vera (sem álcool), pois ela tem propriedades refrescantes e calmantes.

Depile à noite para deixar sua pele se acalmar durante o sono. As pernas estarão macias no dia seguinte.