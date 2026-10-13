Suporte da Philips Como obter os melhores resultados com o depilador feminino Philips?

Você pode usar a lâmina de corte do depilador feminino Philips para aparar e raspar os pelos do corpo abaixo da linha do pescoço. Isso inclui, por exemplo, suas axilas, braços, pernas ou área da virilha (com um pente para aparar).

Antes de começar:

Verifique se há danos na lâmina de corte antes de cada uso e substitua-a quando ela estiver desgastada ou danificada.

Verifique se o aparelho está limpo.

Sempre use o pente para aparar ao usar o depilador feminino próximo à área íntima (partes externa e interna dos grandes lábios).

Use o depilador feminino Philips na banheira ou no chuveiro, ou em pele limpa e seca.

Esfolie alguns dias antes de aparar para obter os melhores resultados.



Dica: os princípios demonstrados nos vídeos abaixo se aplicam a todos os modelos de depiladores femininos, incluindo aqueles que são visualmente diferentes dos mostrados.

Durante o uso Embora o depilador feminino possa ser usado molhado ou seco, o uso a seco geralmente proporciona melhores resultados. Isso ocorre porque os pelos molhados grudam na pele, tornando-os mais difíceis de remover.

Segure o aparelho de modo que a cabeça de corte esteja em contato total com a pele e mova-o suavemente na direção contrária ao crescimento dos pelos. Observe que a direção do crescimento dos pelos pode diferir mesmo em diferentes áreas da mesma parte do corpo.

Passe a cabeça de corte em uma superfície lisa para deslizar usando os dedos da mão livre para esticar a pele, minimizando rugas ou dobras na superfície da pele.

Ao aparar as axilas, colocar a mão na parte de trás da sua cabeça pode facilitar o acesso.

Se você usar o depilador feminino na banheira ou no chuveiro, enxágue a cabeça de corte regularmente para remover os pelos acumulados. Pós-barba Se desejar, você pode usar cremes ou loções calmantes (sem álcool) na pele após a depilação.

Sua pele pode levar algum tempo para se ajustar a um novo aparelho. Deixe a pele se recuperar entre cada uso.

Limpe completamente o depilador feminino e deixe-o secar ao ar livre antes do armazenamento. Armazene com um pente ou tampa presa para proteger a lâmina contra danos acidentais.