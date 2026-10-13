Como obter os melhores resultados com o depilador feminino Philips?

Você pode usar a lâmina de corte do depilador feminino Philips para aparar e raspar os pelos do corpo abaixo da linha do pescoço. Isso inclui, por exemplo, suas axilas, braços, pernas ou área da virilha (com um pente para aparar).
Antes de começar:
Dica: os princípios demonstrados nos vídeos abaixo se aplicam a todos os modelos de depiladores femininos, incluindo aqueles que são visualmente diferentes dos mostrados.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL138/00, BRL136/00, BRL146/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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