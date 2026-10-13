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Suporte da Philips

Como obter os melhores resultados com o depilador feminino Philips?

Você pode usar a lâmina de corte do depilador feminino Philips para aparar e raspar os pelos do corpo abaixo da linha do pescoço. Isso inclui, por exemplo, suas axilas, braços, pernas ou área da virilha (com um pente para aparar).

Antes de começar:

  • Verifique se há danos na lâmina de corte antes de cada uso e substitua-a quando ela estiver desgastada ou danificada.
  • Verifique se o aparelho está limpo.
  • Sempre use o pente para aparar ao usar o depilador feminino próximo à área íntima (partes externa e interna dos grandes lábios).
  • Use o depilador feminino Philips na banheira ou no chuveiro, ou em pele limpa e seca.
  • Esfolie alguns dias antes de aparar para obter os melhores resultados.


Dica: os princípios demonstrados nos vídeos abaixo se aplicam a todos os modelos de depiladores femininos, incluindo aqueles que são visualmente diferentes dos mostrados. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL138/00, BRL136/00, BRL146/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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