Somente os barbeadores que vêm com um Quick Clean Pod na caixa são compatíveis com este sistema. Para verificar rapidamente se o barbeador é compatível com o Quick Clean Pod, vire-o de cabeça para baixo e pressione o botão liga/desliga. Se o lembrete de limpeza (3 pontos) ligar, significa que você pode usar o Quick Clean Pod para limpar o barbeador. No momento, estes são os números de modelo que vêm com o Quick Clean Pod: S5579, S5584/6, S7782/3/6/8.

Sistema SmartClean

O sistema Philips SmartClean pode ser usado para carregar, limpar e lubrificar o barbeador Philips. O SmartClean Plus (número do modelo 5.2) também vem com um programa de secagem.



O sistema Philips SmartClean 5.1 é compatível com barbeadores Philips das Séries 7000 e 5000 (S51xx - S56xx), que se parecem com a imagem 1 (adicionar imagem comparando o modelo antigo com o novo).



O sistema Philips SmartClean 5.2 é compatível com barbeadores Philips da Série 9000.



Se o reconhecimento de imagem não ajudar a identificar se o seu barbeador é compatível com o sistema SmartClean, consulte o manual do usuário ou entre em contato conosco.