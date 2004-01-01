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Invasive Blood Pressure Module

Módulo de Medição

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O Módulo de Medição de Pressão Arterial Invasiva Philips M1006B oferece formas de onda e valores numéricos e funciona com uma ampla variedade de cateteres e transdutores de pressão. As pressões invasivas podem ser coletadas, por meio de módulo ou capacidade interna, de pacientes adultos, pediátricos e neonatais para exibição em monitores de pacientes IntelliVue.

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Características
Pressão invasiva

Monitoramento contínuo da pressão invasiva

O monitoramento contínuo da pressão invasiva é valioso em cuidados intensivos. Usado em muitos locais de inserção, ele suporta uma variedade de tipos de pressão invasiva. Algoritmos inteligentes filtram artefatos como variação respiratória, ajudando a reduzir alarmes não acionáveis. Os cabos conectores codificados por cores reduzem o tempo e a confusão. A saída analógica para uso com bombas de balão intra-aórtico (IABP) é uma opção.

Monitoramento contínuo da pressão invasiva

O monitoramento contínuo da pressão invasiva é valioso em cuidados intensivos. Usado em muitos locais de inserção, ele suporta uma variedade de tipos de pressão invasiva. Algoritmos inteligentes filtram artefatos como variação respiratória, ajudando a reduzir alarmes não acionáveis. Os cabos conectores codificados por cores reduzem o tempo e a confusão. A saída analógica para uso com bombas de balão intra-aórtico (IABP) é uma opção.

Monitoramento contínuo da pressão invasiva

O monitoramento contínuo da pressão invasiva é valioso em cuidados intensivos. Usado em muitos locais de inserção, ele suporta uma variedade de tipos de pressão invasiva. Algoritmos inteligentes filtram artefatos como variação respiratória, ajudando a reduzir alarmes não acionáveis. Os cabos conectores codificados por cores reduzem o tempo e a confusão. A saída analógica para uso com bombas de balão intra-aórtico (IABP) é uma opção.
Variedade de dados e fácil de usar

Ampla gama de dados e fácil de usar

O módulo de pressão invasiva oferece formas de onda em tempo real e valores numéricos para pressões sistólica, diastólica e média e taxas de pulso relacionadas. Suas opções de medição e exibição são flexíveis e fáceis de usar. Até seis formas de onda de pressão diferentes se sobrepõem em um canal de pressão na tela do IntelliVue. Um cursor na tela permite medir e armazenar qualquer ponto em uma onda.

Ampla gama de dados e fácil de usar

O módulo de pressão invasiva oferece formas de onda em tempo real e valores numéricos para pressões sistólica, diastólica e média e taxas de pulso relacionadas. Suas opções de medição e exibição são flexíveis e fáceis de usar. Até seis formas de onda de pressão diferentes se sobrepõem em um canal de pressão na tela do IntelliVue. Um cursor na tela permite medir e armazenar qualquer ponto em uma onda.

Ampla gama de dados e fácil de usar

O módulo de pressão invasiva oferece formas de onda em tempo real e valores numéricos para pressões sistólica, diastólica e média e taxas de pulso relacionadas. Suas opções de medição e exibição são flexíveis e fáceis de usar. Até seis formas de onda de pressão diferentes se sobrepõem em um canal de pressão na tela do IntelliVue. Um cursor na tela permite medir e armazenar qualquer ponto em uma onda.
Variação da pressão de pulso (PPV)

Variação da pressão de pulso (PPV) para avaliação informada

A PPV é uma medida minimamente invasiva projetada para ajudar os médicos a avaliar a capacidade de resposta a fluidos em pacientes adultos ventilados mecanicamente. Como a PPV é derivada de qualquer pressão arterial invasiva, não há custo adicional de suprimentos associados ao monitoramento da PPV para um paciente com uma linha arterial existente.

Variação da pressão de pulso (PPV) para avaliação informada

A PPV é uma medida minimamente invasiva projetada para ajudar os médicos a avaliar a capacidade de resposta a fluidos em pacientes adultos ventilados mecanicamente. Como a PPV é derivada de qualquer pressão arterial invasiva, não há custo adicional de suprimentos associados ao monitoramento da PPV para um paciente com uma linha arterial existente.

Variação da pressão de pulso (PPV) para avaliação informada

A PPV é uma medida minimamente invasiva projetada para ajudar os médicos a avaliar a capacidade de resposta a fluidos em pacientes adultos ventilados mecanicamente. Como a PPV é derivada de qualquer pressão arterial invasiva, não há custo adicional de suprimentos associados ao monitoramento da PPV para um paciente com uma linha arterial existente.
Pressão intra-abdominal

Meça a pressão intra-abdominal (PIA) para ação precoce

A medição da pressão intra-abdominal oferece as informações necessárias para detectar a hipertensão intra-abdominal precocemente e agir antes que ocorra falência de órgãos ou síndrome compartimental abdominal. A medição de pressão invasiva da Philips suporta a medição em série da pressão intra-abdominal ao usar dispositivos de monitoramento de pressão intra-abdominal baseados em transdutores disponíveis comercialmente.

Meça a pressão intra-abdominal (PIA) para ação precoce

A medição da pressão intra-abdominal oferece as informações necessárias para detectar a hipertensão intra-abdominal precocemente e agir antes que ocorra falência de órgãos ou síndrome compartimental abdominal. A medição de pressão invasiva da Philips suporta a medição em série da pressão intra-abdominal ao usar dispositivos de monitoramento de pressão intra-abdominal baseados em transdutores disponíveis comercialmente.

Meça a pressão intra-abdominal (PIA) para ação precoce

A medição da pressão intra-abdominal oferece as informações necessárias para detectar a hipertensão intra-abdominal precocemente e agir antes que ocorra falência de órgãos ou síndrome compartimental abdominal. A medição de pressão invasiva da Philips suporta a medição em série da pressão intra-abdominal ao usar dispositivos de monitoramento de pressão intra-abdominal baseados em transdutores disponíveis comercialmente.
Excelente padrão de atendimento

Defina seu padrão de atendimento com medições do IntelliVue

A pressão invasiva é uma das cinco medições-padrão de cuidados inclusas no Módulo de Multimedição da Philips. Os algoritmos de software filtram artefatos como variação respiratória e mudanças de pressão causadas pela lavagem da linha ou coleta de amostras de sangue. A pressão invasiva está disponível como parte do Módulo de Multimedição IntelliVue ou como um módulo de medição plug-in.

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A pressão invasiva é uma das cinco medições-padrão de cuidados inclusas no Módulo de Multimedição da Philips. Os algoritmos de software filtram artefatos como variação respiratória e mudanças de pressão causadas pela lavagem da linha ou coleta de amostras de sangue. A pressão invasiva está disponível como parte do Módulo de Multimedição IntelliVue ou como um módulo de medição plug-in.

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A pressão invasiva é uma das cinco medições-padrão de cuidados inclusas no Módulo de Multimedição da Philips. Os algoritmos de software filtram artefatos como variação respiratória e mudanças de pressão causadas pela lavagem da linha ou coleta de amostras de sangue. A pressão invasiva está disponível como parte do Módulo de Multimedição IntelliVue ou como um módulo de medição plug-in.
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Pressão invasiva

Monitoramento contínuo da pressão invasiva

O monitoramento contínuo da pressão invasiva é valioso em cuidados intensivos. Usado em muitos locais de inserção, ele suporta uma variedade de tipos de pressão invasiva. Algoritmos inteligentes filtram artefatos como variação respiratória, ajudando a reduzir alarmes não acionáveis. Os cabos conectores codificados por cores reduzem o tempo e a confusão. A saída analógica para uso com bombas de balão intra-aórtico (IABP) é uma opção.

Monitoramento contínuo da pressão invasiva

O monitoramento contínuo da pressão invasiva é valioso em cuidados intensivos. Usado em muitos locais de inserção, ele suporta uma variedade de tipos de pressão invasiva. Algoritmos inteligentes filtram artefatos como variação respiratória, ajudando a reduzir alarmes não acionáveis. Os cabos conectores codificados por cores reduzem o tempo e a confusão. A saída analógica para uso com bombas de balão intra-aórtico (IABP) é uma opção.

Monitoramento contínuo da pressão invasiva

O monitoramento contínuo da pressão invasiva é valioso em cuidados intensivos. Usado em muitos locais de inserção, ele suporta uma variedade de tipos de pressão invasiva. Algoritmos inteligentes filtram artefatos como variação respiratória, ajudando a reduzir alarmes não acionáveis. Os cabos conectores codificados por cores reduzem o tempo e a confusão. A saída analógica para uso com bombas de balão intra-aórtico (IABP) é uma opção.
Variedade de dados e fácil de usar

Ampla gama de dados e fácil de usar

O módulo de pressão invasiva oferece formas de onda em tempo real e valores numéricos para pressões sistólica, diastólica e média e taxas de pulso relacionadas. Suas opções de medição e exibição são flexíveis e fáceis de usar. Até seis formas de onda de pressão diferentes se sobrepõem em um canal de pressão na tela do IntelliVue. Um cursor na tela permite medir e armazenar qualquer ponto em uma onda.

Ampla gama de dados e fácil de usar

O módulo de pressão invasiva oferece formas de onda em tempo real e valores numéricos para pressões sistólica, diastólica e média e taxas de pulso relacionadas. Suas opções de medição e exibição são flexíveis e fáceis de usar. Até seis formas de onda de pressão diferentes se sobrepõem em um canal de pressão na tela do IntelliVue. Um cursor na tela permite medir e armazenar qualquer ponto em uma onda.

Ampla gama de dados e fácil de usar

O módulo de pressão invasiva oferece formas de onda em tempo real e valores numéricos para pressões sistólica, diastólica e média e taxas de pulso relacionadas. Suas opções de medição e exibição são flexíveis e fáceis de usar. Até seis formas de onda de pressão diferentes se sobrepõem em um canal de pressão na tela do IntelliVue. Um cursor na tela permite medir e armazenar qualquer ponto em uma onda.
Variação da pressão de pulso (PPV)

Variação da pressão de pulso (PPV) para avaliação informada

A PPV é uma medida minimamente invasiva projetada para ajudar os médicos a avaliar a capacidade de resposta a fluidos em pacientes adultos ventilados mecanicamente. Como a PPV é derivada de qualquer pressão arterial invasiva, não há custo adicional de suprimentos associados ao monitoramento da PPV para um paciente com uma linha arterial existente.

Variação da pressão de pulso (PPV) para avaliação informada

A PPV é uma medida minimamente invasiva projetada para ajudar os médicos a avaliar a capacidade de resposta a fluidos em pacientes adultos ventilados mecanicamente. Como a PPV é derivada de qualquer pressão arterial invasiva, não há custo adicional de suprimentos associados ao monitoramento da PPV para um paciente com uma linha arterial existente.

Variação da pressão de pulso (PPV) para avaliação informada

A PPV é uma medida minimamente invasiva projetada para ajudar os médicos a avaliar a capacidade de resposta a fluidos em pacientes adultos ventilados mecanicamente. Como a PPV é derivada de qualquer pressão arterial invasiva, não há custo adicional de suprimentos associados ao monitoramento da PPV para um paciente com uma linha arterial existente.
Pressão intra-abdominal

Meça a pressão intra-abdominal (PIA) para ação precoce

A medição da pressão intra-abdominal oferece as informações necessárias para detectar a hipertensão intra-abdominal precocemente e agir antes que ocorra falência de órgãos ou síndrome compartimental abdominal. A medição de pressão invasiva da Philips suporta a medição em série da pressão intra-abdominal ao usar dispositivos de monitoramento de pressão intra-abdominal baseados em transdutores disponíveis comercialmente.

Meça a pressão intra-abdominal (PIA) para ação precoce

A medição da pressão intra-abdominal oferece as informações necessárias para detectar a hipertensão intra-abdominal precocemente e agir antes que ocorra falência de órgãos ou síndrome compartimental abdominal. A medição de pressão invasiva da Philips suporta a medição em série da pressão intra-abdominal ao usar dispositivos de monitoramento de pressão intra-abdominal baseados em transdutores disponíveis comercialmente.

Meça a pressão intra-abdominal (PIA) para ação precoce

A medição da pressão intra-abdominal oferece as informações necessárias para detectar a hipertensão intra-abdominal precocemente e agir antes que ocorra falência de órgãos ou síndrome compartimental abdominal. A medição de pressão invasiva da Philips suporta a medição em série da pressão intra-abdominal ao usar dispositivos de monitoramento de pressão intra-abdominal baseados em transdutores disponíveis comercialmente.
Excelente padrão de atendimento

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A pressão invasiva é uma das cinco medições-padrão de cuidados inclusas no Módulo de Multimedição da Philips. Os algoritmos de software filtram artefatos como variação respiratória e mudanças de pressão causadas pela lavagem da linha ou coleta de amostras de sangue. A pressão invasiva está disponível como parte do Módulo de Multimedição IntelliVue ou como um módulo de medição plug-in.

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A pressão invasiva é uma das cinco medições-padrão de cuidados inclusas no Módulo de Multimedição da Philips. Os algoritmos de software filtram artefatos como variação respiratória e mudanças de pressão causadas pela lavagem da linha ou coleta de amostras de sangue. A pressão invasiva está disponível como parte do Módulo de Multimedição IntelliVue ou como um módulo de medição plug-in.

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