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O Módulo de Medição de Pressão Arterial Invasiva Philips M1006B oferece formas de onda e valores numéricos e funciona com uma ampla variedade de cateteres e transdutores de pressão. As pressões invasivas podem ser coletadas, por meio de módulo ou capacidade interna, de pacientes adultos, pediátricos e neonatais para exibição em monitores de pacientes IntelliVue.
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Monitoramento contínuo da pressão invasiva
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Ampla gama de dados e fácil de usar
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Variação da pressão de pulso (PPV) para avaliação informada
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Meça a pressão intra-abdominal (PIA) para ação precoce
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Defina seu padrão de atendimento com medições do IntelliVue
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Monitoramento contínuo da pressão invasiva
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O IntelliVue MX550 reúne um monitoramento poderoso ao leito com a garantia de um backup de bateria. Capaz de absorver uma grande quantidade de informações do paciente em um piscar de olhos, ele pode fazer uma enorme diferença quando diversos pacientes e prioridades precisam de atenção.
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O IntelliVue MX500 combina poderoso monitoramento com portabilidade flexível em uma unidade compacta. Fornecendo abrangente informação do paciente à primeira vista, pode fazer uma real diferença quando vários pacientes e prioridades exigem atenção.
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O IntelliVue MX450 combina poderoso monitoramento com portabilidade flexível em uma unidade compacta. Fornecendo abrangente informação do paciente à primeira vista, pode fazer uma real diferença quando vários pacientes e prioridades exigem atenção.
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O IntelliVue MX400 oferece um grande poder de monitoramento em uma unidade altamente compacta e portátil. Capaz de fornecer grande quantidade de informações do paciente em uma rápida olhada, o IntelliVue pode fazer uma diferença real quando diversos pacientes e diferentes prioridades exigem atenção.
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O IntelliVue X3 da Philips é um monitor compacto de finalidade dupla para pacientes em trânsito com funcionamento intuitivo tipo smartphone que, além disso, oferece um conjunto escalável de medições clínicas.
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O MX100 oferece uma maneira flexível e confiável de monitorar os pacientes em trânsito — e à beira do leito — com um único monitor portátil autônomo. Pequeno e leve, o MX100 oferece um conjunto amplo e escalável de medições clínicas. Esse resistente dispositivo alimentado por bateria tem uma tela integrada de 15,5 cm sensível ao toque e um funcionamento familiar, semelhante a um smartphone, para facilidade de uso.
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