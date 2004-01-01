Ampla gama de dados e fácil de usar

O módulo de pressão invasiva oferece formas de onda em tempo real e valores numéricos para pressões sistólica, diastólica e média e taxas de pulso relacionadas. Suas opções de medição e exibição são flexíveis e fáceis de usar. Até seis formas de onda de pressão diferentes se sobrepõem em um canal de pressão na tela do IntelliVue. Um cursor na tela permite medir e armazenar qualquer ponto em uma onda.