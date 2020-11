O cateter Eagle Eye Platinum ST digital IVUS oferece a distância de 2,5 mm entre a extremidade e o diagnóstico por imagem projetado para avaliar melhor os vasos do que os cateteres padrão, com uma visualização mais próxima de lesões altamente estenosadas e anatomia distal. O cateter de ponta curta se encaixa em todas as guias 5F e tem todas as características do nosso modelo mais vendido, o Eagle Eye Platinum, incluindo a simplicidade do recurso plug-and-play, três marcadores radiopacos, revestimento hidrofílico GlyDx e compatibilidade SyncVision.*