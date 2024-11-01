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Eagle Eye Platinum

Cateter IVUS digital

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O cateter Eagle Eye Platinum IVUS digital é a escolha nº 1 dos médicos para diagnóstico por imagem intravascular (nos EUA).* Único cateter intravascular de diagnóstico por imagem com o recurso plug-and-play, foi projetado para ser fácil de usar e ter capacidade de distribuição. As características incluem ponta cônica e suave, revestimento hidrofílico GlyDx para mais lubrificação, lúmen de troca rápida para uma melhor força de impulsão, três marcadores radiopacos e compatibilidade com o SyncVision para registro simultâneo à angiografia.

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Especificações

Especificações de tamanho do cateter
Especificações de tamanho do cateter
Cateter guia mínimo
  • 5F (D.I. 0,056")
Fio guia máximo
  • 0,014
Diâmetro máximo do diagnóstico por imagem
  • 20 mm
Comprimento de trabalho
  • 150 cm
Frequência
  • 20 MHz
Especificações de tamanho do cateter
Especificações de tamanho do cateter
Cateter guia mínimo
  • 5F (D.I. 0,056")
Fio guia máximo
  • 0,014
Veja todas as especificações
Especificações de tamanho do cateter
Especificações de tamanho do cateter
Cateter guia mínimo
  • 5F (D.I. 0,056")
Fio guia máximo
  • 0,014
Diâmetro máximo do diagnóstico por imagem
  • 20 mm
Comprimento de trabalho
  • 150 cm
Frequência
  • 20 MHz
  • 1. A segurança e eficácia do VH IVUS para uso na caracterização de lesões vasculares e tipos de tecido não foi estabelecida.
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • * Dados no arquivo

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