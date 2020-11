O cateter Eagle Eye Platinum IVUS digital é a escolha nº 1 dos médicos para diagnóstico por imagem intravascular (nos EUA).* Único cateter intravascular de diagnóstico por imagem com o recurso plug-and-play, foi projetado para ser fácil de usar e ter capacidade de distribuição. As características incluem ponta cônica e suave, revestimento hidrofílico GlyDx para mais lubrificação, lúmen de troca rápida para uma melhor força de impulsão, três marcadores radiopacos e compatibilidade com o SyncVision para registro simultâneo à angiografia.