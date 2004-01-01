Interventional Cardiology Workspace (Xper IM)

Termos de pesquisa
Este conjunto inovador de soluções de gerenciamento de dados de laboratório de cateterismo (anteriormente conhecido como Xper Information Management, Xper IM) foi projetado para aprimorar o fluxo de trabalho de cardiologia intervencionista. O Interventional Cardiology Workspace apresenta uma variedade de ferramentas para aumentar a eficiência em relatórios, agendamento, inventário e gerenciamento inteligente de dados, ajudando a melhorar e simplificar o fluxo de trabalho para todos os profissionais de cardiologia.
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Aprimore o fluxo de trabalho e o atendimento aos pacientes no laboratório de cateterismo
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Comunicação aprimorada
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Monitoramento hematológico intuitivo
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Simplifique o fluxo de trabalho do laboratório
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O Ultrasound Workspace é um sistema holístico, escalável, de visualização, análise e relatório cardiovascular criado com base na plataforma TOMTEC-ARENA. Ele apresenta uma eficiência clínica de primeira linha ao dar mais flexibilidade de trabalho às equipes de cuidados: oferece os mesmos recursos diagnósticos no ou fora do carrinho; analisa dados independentemente do fornecedor; utiliza IA em uma ampla gama de aplicações; apresenta uma plataforma tecnológica e modelo de licenciamento altamente escaláveis e suporte amplamente personalizado.
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Conheça o novo mundo de desempenho intervencionista cardíaco e vascular com a Azurion Series 7 com detector plano de 12''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração, ao se fundir com a inovação do fluxo de trabalho, ajuda você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.
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O IntelliSpace Cardiovascular foi concebido para ajudar a simplificar o fluxo de trabalho e aprimorar o desempenho operacional em todo o continuum de atendimento cardiovascular.
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