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Interventional Cardiology Workspace (Xper IM)

Solução de fluxo de trabalho cardiovascular

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Este conjunto inovador de soluções de gerenciamento de dados de laboratório de cateterismo (anteriormente conhecido como Xper Information Management, Xper IM) foi projetado para aprimorar o fluxo de trabalho de cardiologia intervencionista. O Interventional Cardiology Workspace apresenta uma variedade de ferramentas para aumentar a eficiência em relatórios, agendamento, inventário e gerenciamento inteligente de dados, ajudando a melhorar e simplificar o fluxo de trabalho para todos os profissionais de cardiologia.

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Características
Aprimore o fluxo de trabalho e o atendimento aos pacientes no laboratório de cateterismo
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Aprimore o fluxo de trabalho e o atendimento aos pacientes no laboratório de cateterismo

A Gestão de Informações Xper (IM Xper) foi projetada para aprimorar o fluxo de trabalho de forma que as questões administrativas nunca se tornem um empecilho para o atendimento dos pacientes. Oferece um ponto de contato único das informações antes, durante e após os procedimentos. Além disso, preenche o relatório cardíaco final com os dados do paciente e interage com o HIS, o PACS e os PEPs para evitar uma inserção redundante de dados e criar registros integrados de pacientes. Se desejar, você poderá, inclusive, compartilhar com os pacientes à beira do leito as informações e imagens relacionadas aos estudos.

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A Gestão de Informações Xper (IM Xper) foi projetada para aprimorar o fluxo de trabalho de forma que as questões administrativas nunca se tornem um empecilho para o atendimento dos pacientes. Oferece um ponto de contato único das informações antes, durante e após os procedimentos. Além disso, preenche o relatório cardíaco final com os dados do paciente e interage com o HIS, o PACS e os PEPs para evitar uma inserção redundante de dados e criar registros integrados de pacientes. Se desejar, você poderá, inclusive, compartilhar com os pacientes à beira do leito as informações e imagens relacionadas aos estudos.

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A Gestão de Informações Xper (IM Xper) foi projetada para aprimorar o fluxo de trabalho de forma que as questões administrativas nunca se tornem um empecilho para o atendimento dos pacientes. Oferece um ponto de contato único das informações antes, durante e após os procedimentos. Além disso, preenche o relatório cardíaco final com os dados do paciente e interage com o HIS, o PACS e os PEPs para evitar uma inserção redundante de dados e criar registros integrados de pacientes. Se desejar, você poderá, inclusive, compartilhar com os pacientes à beira do leito as informações e imagens relacionadas aos estudos.
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A Gestão de Informações Xper (IM Xper) foi projetada para aprimorar o fluxo de trabalho de forma que as questões administrativas nunca se tornem um empecilho para o atendimento dos pacientes. Oferece um ponto de contato único das informações antes, durante e após os procedimentos. Além disso, preenche o relatório cardíaco final com os dados do paciente e interage com o HIS, o PACS e os PEPs para evitar uma inserção redundante de dados e criar registros integrados de pacientes. Se desejar, você poderá, inclusive, compartilhar com os pacientes à beira do leito as informações e imagens relacionadas aos estudos.
Comunicação aprimorada
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Na sala de controle, a equipe clínica pode monitorar todos os sinais vitais do paciente, analisar parâmetros fisiológicos e exibir facilmente os resultados dos cálculos na sala de exames. Os resultados são exibidos como um valor numérico e uma imagem de gradiente. A exibição de resultados numéricos e gráficos ajuda a equipe clínica a manter o foco nas tarefas em mãos sem a necessidade de sair da área estéril.

Comunicação aprimorada

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Controle na tela sensível ao toque
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Os membros da equipe na sala de exames agora podem visualizar e adaptar os sinais vitais e cálculos fisiológicos facilmente ao lado da mesa usando o Módulo Touch Screen. Ser capaz de controlar visualizações e adaptar medições no módulo de tela sensível ao toque ajuda a melhorar o fluxo de trabalho, permitindo que você execute mais tarefas ao lado da mesa.

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Monitoramento hematológico intuitivo
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A nova interface do usuário fornece orientação na tela para ajudar os membros da equipe a prosseguirem com os procedimentos sem problemas e trabalharem de forma eficiente uns com os outros. O diagrama cardíaco interativo da estação de trabalho ajuda os membros da equipe na sala de controle a executar rapidamente retrocessos e alterar os rótulos de pressão. Esses recursos promovem a facilidade de uso por todos os membros da equipe com treinamento mínimo.

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Simplifique o fluxo de trabalho do laboratório
Simplifique o fluxo de trabalho do laboratório

Simplifique o fluxo de trabalho do laboratório

Seu sistema de raio-x intervencionista e o sistema Hemo da Philips funcionam juntos de forma eficiente para reduzir a entrada manual de dados. Isso, por sua vez, pode reduzir os erros de entrada do usuário, ajudar a melhorar a integridade de seus relatórios e minimizar as interrupções. Tudo com o objetivo de ajudá-lo a se concentrar em seu paciente e se comunicar de forma eficaz com sua equipe.

Simplifique o fluxo de trabalho do laboratório

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  • Aprimore o fluxo de trabalho e o atendimento aos pacientes no laboratório de cateterismo
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  • - Resultados obtidos durante estudo de usabilidade realizado em dezembro de 2016. O estudo envolveu 33 participantes. Os participantes foram distribuídos uniformemente entre tecnólogos/enfermeiros e médicos. Para avaliar as vantagens das capacidades multiusuário do novo design do sistema e a satisfação do usuário, o design inovador foi testado por participantes que tinham experiência profissional relevante no laboratório intervencionista e não haviam utilizado o sistema anteriormente.
  • - Verifique junto a uma equipe de vendas local da Philips a disponibilidade em seu país.
  • Para a disponibilidade da funcionalidade iFR no sistema Philips Hemo, consulte seu representante de vendas local da Philips.

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