Interventional Cardiology Workspace (Xper IM)

Aprimore o fluxo de trabalho e o atendimento aos pacientes no laboratório de cateterismo

A Gestão de Informações Xper (IM Xper) foi projetada para aprimorar o fluxo de trabalho de forma que as questões administrativas nunca se tornem um empecilho para o atendimento dos pacientes. Oferece um ponto de contato único das informações antes, durante e após os procedimentos. Além disso, preenche o relatório cardíaco final com os dados do paciente e interage com o HIS, o PACS e os PEPs para evitar uma inserção redundante de dados e criar registros integrados de pacientes. Se desejar, você poderá, inclusive, compartilhar com os pacientes à beira do leito as informações e imagens relacionadas aos estudos.