Ingenia Elition 3.0T X

A solução Philips Ingenia Elition oferece técnicas de imagem de RM de ponta, ao mesmo tempo em que estabelece novos padrões para pesquisa clínica em imagens 3.0T com base em projetos de gradiente e RF. O Ingenia Elition oferece excelente qualidade de imagem e realiza exames de ressonância magnética até 50% mais rápidos¹. O tempo geral de exame rápido é alcançado melhorando o tempo de configuração do manuseio do paciente no furo com a configuração guiada do paciente sem toque, combinada com acelerações na digitalização 2D e 3D. Além disso, o Ingenia Elition oferece uma experiência audiovisual imersiva para acalmar os pacientes e orientá-los através de exames de RM.

