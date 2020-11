Baseado em seu novo e revolucionário ímã BlueSeal totalmente vedado, o Ingenia Ambition X permite que você experimente operações de RM mais produtivas¹ e livres de hélio. O Ingenia Ambition X proporciona uma excelente qualidade de imagem mesmo para pacientes difíceis e realiza exames de IRM 50% mais rápido² com a aceleração Compressed SENSE para todas as anatomias, tanto em análises 2D quanto 3D. A rapidez na duração geral do exame é obtida pela simplificação do manejo do paciente no túnel por meio de um posicionamento guiado e sem toque. Além disso, o Ingenia Ambition oferece uma experiência audiovisual imersiva para acalmar os pacientes e orientá-los durante os exames de RM.