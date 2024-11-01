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LiteTouch foi projetada para proporcionar maior conforto de utilização e fácil entrega de medicação aerossol. Ela conforma-se rápida e confortavelmente aos contornos faciais, proporcionando um ajuste seguro e macio para uma maior eficácia e adesão do tratamento.
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Tecnologia vedação suave para um ajuste mais confortável
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Máscara facial é mais fácil de usar que o bocal
Máscara facial é mais fácil de usar que o bocal
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Estrutura clara para facilidade de aplicação
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Disponível em três tamanhos para atender todos os pacientes
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Tecnologia vedação suave para um ajuste mais confortável
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Máscara facial é mais fácil de usar que o bocal
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Estrutura clara para facilidade de aplicação
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Disponível em três tamanhos para atender todos os pacientes
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