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LiteTouch VHC mask

Máscara

LiteTouch foi projetada para proporcionar maior conforto de utilização e fácil entrega de medicação aerossol. Ela conforma-se rápida e confortavelmente aos contornos faciais, proporcionando um ajuste seguro e macio para uma maior eficácia e adesão do tratamento.

Características
Soft-seal technology

Tecnologia vedação suave para um ajuste mais confortável

LiteTouch foi projetada para o contorno do rosto. Isso ajuda os pacientes a criarem um ajuste mais seguro e reduzir o vazamento com mínima força aplicada, melhorando a conformidade a longo prazo.

Tecnologia vedação suave para um ajuste mais confortável

LiteTouch foi projetada para o contorno do rosto. Isso ajuda os pacientes a criarem um ajuste mais seguro e reduzir o vazamento com mínima força aplicada, melhorando a conformidade a longo prazo.

Tecnologia vedação suave para um ajuste mais confortável

LiteTouch foi projetada para o contorno do rosto. Isso ajuda os pacientes a criarem um ajuste mais seguro e reduzir o vazamento com mínima força aplicada, melhorando a conformidade a longo prazo.
Face mask

Máscara facial é mais fácil de usar que o bocal

LiteTouch tem uma vedação flexível, o que torna o tratamento mais confortável e menos dependente de técnica. Ao contrário de um bocal, uma máscara facial não requer que os pacientes sejam capazes de formar uma vedação com os lábios.

Máscara facial é mais fácil de usar que o bocal

LiteTouch tem uma vedação flexível, o que torna o tratamento mais confortável e menos dependente de técnica. Ao contrário de um bocal, uma máscara facial não requer que os pacientes sejam capazes de formar uma vedação com os lábios.

Máscara facial é mais fácil de usar que o bocal

LiteTouch tem uma vedação flexível, o que torna o tratamento mais confortável e menos dependente de técnica. Ao contrário de um bocal, uma máscara facial não requer que os pacientes sejam capazes de formar uma vedação com os lábios.
Clear structure

Estrutura clara para facilidade de aplicação

O design exclusivo tem uma estrutura clara e altamente resistente em uma interface de vedação suave. Assim é mais fácil para os cuidadores ajudarem a adaptar a máscara ao rosto de uma criança, e a visão do paciente durante a terapia fica totalmente livre.

Estrutura clara para facilidade de aplicação

O design exclusivo tem uma estrutura clara e altamente resistente em uma interface de vedação suave. Assim é mais fácil para os cuidadores ajudarem a adaptar a máscara ao rosto de uma criança, e a visão do paciente durante a terapia fica totalmente livre.

Estrutura clara para facilidade de aplicação

O design exclusivo tem uma estrutura clara e altamente resistente em uma interface de vedação suave. Assim é mais fácil para os cuidadores ajudarem a adaptar a máscara ao rosto de uma criança, e a visão do paciente durante a terapia fica totalmente livre.
Available in three sizes

Disponível em três tamanhos para atender todos os pacientes

Disponível em três tamanhos para atender todos os pacientes

Disponível em três tamanhos para atender todos os pacientes

Disponível em três tamanhos para atender todos os pacientes

Disponível em três tamanhos para atender todos os pacientes

Disponível em três tamanhos para atender todos os pacientes
  • Soft-seal technology
  • Face mask
  • Clear structure
  • Available in three sizes
Veja todos os recursos
Soft-seal technology

Tecnologia vedação suave para um ajuste mais confortável

LiteTouch foi projetada para o contorno do rosto. Isso ajuda os pacientes a criarem um ajuste mais seguro e reduzir o vazamento com mínima força aplicada, melhorando a conformidade a longo prazo.

Tecnologia vedação suave para um ajuste mais confortável

LiteTouch foi projetada para o contorno do rosto. Isso ajuda os pacientes a criarem um ajuste mais seguro e reduzir o vazamento com mínima força aplicada, melhorando a conformidade a longo prazo.

Tecnologia vedação suave para um ajuste mais confortável

LiteTouch foi projetada para o contorno do rosto. Isso ajuda os pacientes a criarem um ajuste mais seguro e reduzir o vazamento com mínima força aplicada, melhorando a conformidade a longo prazo.
Face mask

Máscara facial é mais fácil de usar que o bocal

LiteTouch tem uma vedação flexível, o que torna o tratamento mais confortável e menos dependente de técnica. Ao contrário de um bocal, uma máscara facial não requer que os pacientes sejam capazes de formar uma vedação com os lábios.

Máscara facial é mais fácil de usar que o bocal

LiteTouch tem uma vedação flexível, o que torna o tratamento mais confortável e menos dependente de técnica. Ao contrário de um bocal, uma máscara facial não requer que os pacientes sejam capazes de formar uma vedação com os lábios.

Máscara facial é mais fácil de usar que o bocal

LiteTouch tem uma vedação flexível, o que torna o tratamento mais confortável e menos dependente de técnica. Ao contrário de um bocal, uma máscara facial não requer que os pacientes sejam capazes de formar uma vedação com os lábios.
Clear structure

Estrutura clara para facilidade de aplicação

O design exclusivo tem uma estrutura clara e altamente resistente em uma interface de vedação suave. Assim é mais fácil para os cuidadores ajudarem a adaptar a máscara ao rosto de uma criança, e a visão do paciente durante a terapia fica totalmente livre.

Estrutura clara para facilidade de aplicação

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Disponível em três tamanhos para atender todos os pacientes

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