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Patient Monitor 6500

IntelliVue Patient Monitor 6500

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O Monitor de Pacientes IntelliVue 6500 foi projetado com base nas necessidades dos profissionais de saúde atuais. Ele oferece o equilíbrio perfeito entre flexibilidade, preço acessível e acesso a cuidados de qualidade. Ele proporciona o poder de monitoramento e a funcionalidade da IntelliVue em diversos cenários de atendimento.

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Características
Projetado para melhorar a eficiência
Design limpo e discreto

Design limpo e discreto

Maximize a eficiência, mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de cuidados de qualidade. O design sem ventoinha, aliado à fonte de alimentação integrada, torna o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curta duração.

Design limpo e discreto

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Flexibilidade para expansão e redução
Nova tecnologia Flexible Link

Nova tecnologia Flexible Link

A Série 6000 de Monitores de Pacientes Philips apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Essa solução oferece fluxos de trabalho modulares de nível básico para hospitais, permitindo que o profissional de saúde conecte e utilize parâmetros entre diferentes monitores de pacientes de forma simples (plug and play).

Nova tecnologia Flexible Link

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A Série 6000 de Monitores de Pacientes Philips apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Essa solução oferece fluxos de trabalho modulares de nível básico para hospitais, permitindo que o profissional de saúde conecte e utilize parâmetros entre diferentes monitores de pacientes de forma simples (plug and play).

Nova tecnologia Flexible Link

A Série 6000 de Monitores de Pacientes Philips apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Essa solução oferece fluxos de trabalho modulares de nível básico para hospitais, permitindo que o profissional de saúde conecte e utilize parâmetros entre diferentes monitores de pacientes de forma simples (plug and play).
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Flexibilidade para expansão e redução
Nova tecnologia Flexible Link

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A Série 6000 de Monitores de Pacientes Philips apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Essa solução oferece fluxos de trabalho modulares de nível básico para hospitais, permitindo que o profissional de saúde conecte e utilize parâmetros entre diferentes monitores de pacientes de forma simples (plug and play).
Expanda seus recursos de medição quando necessário
Expanda seus recursos de medição

Expanda seus recursos de medição

O Measurement Rack 6000 de quatro slots pode ser utilizado com os três modelos (PM6100, PM6300 e PM6500) para ampliar ainda mais os recursos de medição. Isso proporciona acesso aos módulos de medição IntelliVue compatíveis.

Expanda seus recursos de medição

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O Measurement Rack 6000 de quatro slots pode ser utilizado com os três modelos (PM6100, PM6300 e PM6500) para ampliar ainda mais os recursos de medição. Isso proporciona acesso aos módulos de medição IntelliVue compatíveis.

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Expanda seus recursos de medição quando necessário
Expanda seus recursos de medição

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Precisão clínica
Monitoramento de precisão

Monitoramento de precisão

Conte com as medições clínicas e os algoritmos IntelliVue, amplamente comprovados ao longo do tempo, para tomar decisões bem fundamentadas e oferecer o mais alto padrão de atendimento.

Monitoramento de precisão

Monitoramento de precisão
Conte com as medições clínicas e os algoritmos IntelliVue, amplamente comprovados ao longo do tempo, para tomar decisões bem fundamentadas e oferecer o mais alto padrão de atendimento.

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Compatibilidade com a plataforma IntelliVue
Compatibilidade com a plataforma IntelliVue

Compatibilidade com a plataforma IntelliVue

A Série 6000 de Monitores de Pacientes integra-se ao seu sistema IntelliVue de monitoramento de pacientes e ao ecossistema PIC iX já existentes.

Compatibilidade com a plataforma IntelliVue

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E sobre a cibersegurança?
Cibersegurança robusta

Cibersegurança robusta

Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.

Cibersegurança robusta

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Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.

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Vídeo de visão geral do produto
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Assista a este vídeo para conhecer em detalhes a Série 6000 de Monitores de Pacientes e seus recursos

Vídeo de visão geral do produto

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Prêmio iF Design
Prêmio iF Design

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O Monitor de pacientes série 6000 foi reconhecido com o prestigiado prêmio iF Design. Esse prêmio reconhece fabricantes e designers por suas realizações notáveis em design.

Prêmio iF Design

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O Monitor de pacientes série 6000 foi reconhecido com o prestigiado prêmio iF Design. Esse prêmio reconhece fabricantes e designers por suas realizações notáveis em design.

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Prêmio Red Dot de Design
Prêmio Red Dot de Design

Prêmio Red Dot de Design

A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.

Prêmio Red Dot de Design

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A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.

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Prêmio Red Dot de Design
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Prêmio de Bom Design
Prêmio de Bom Design

Prêmio de Bom Design

A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.

Prêmio de Bom Design

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A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.

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Garantia de 3 anos
Apoiando você e seus pacientes por mais tempo

Apoiando você e seus pacientes por mais tempo

A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.

Apoiando você e seus pacientes por mais tempo

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  • Projetado para melhorar a eficiência
  • Flexibilidade para expansão e redução
  • Expanda seus recursos de medição quando necessário
  • Precisão clínica
Veja todos os recursos
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Design limpo e discreto

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Nova tecnologia Flexible Link

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A Série 6000 de Monitores de Pacientes Philips apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Essa solução oferece fluxos de trabalho modulares de nível básico para hospitais, permitindo que o profissional de saúde conecte e utilize parâmetros entre diferentes monitores de pacientes de forma simples (plug and play).

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Expanda seus recursos de medição quando necessário
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O Measurement Rack 6000 de quatro slots pode ser utilizado com os três modelos (PM6100, PM6300 e PM6500) para ampliar ainda mais os recursos de medição. Isso proporciona acesso aos módulos de medição IntelliVue compatíveis.

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Compatibilidade com a plataforma IntelliVue
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E sobre a cibersegurança?
Cibersegurança robusta

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Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.

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Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
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Prêmio iF Design
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O Monitor de pacientes série 6000 foi reconhecido com o prestigiado prêmio iF Design. Esse prêmio reconhece fabricantes e designers por suas realizações notáveis em design.

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Prêmio Red Dot de Design
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Prêmio de Bom Design
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A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.

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Documentação

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Especificações

Especificações físicas
Especificações físicas
Tamanho do monitor
  • 15 polegadas
Resolução do monitor
  • 1920 x 1080 (full HD)
Rack com slots de módulos
  • 2 conectores Flexible Link, rack de 4 slots compatível com os módulos de medição Intellivue
Especificações físicas
Especificações físicas
Peso
  • 5,1 kg (11,3 lb)
Dimensões
  • 398 x 275 x 207 mm (15,7 x 10,8 x 8,1 pol)
Measurements
Measurements
Included
  • ECG/Arrhythmia/ST
  • Impedance Respiration
  • SpO2
  • NBP
  • IBP
  • Continuous Temperature
  • CO2 (via Flexible Link)
  • Predictive temperature (via Flexible Link)
Especificações físicas
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Tamanho do monitor
  • 15 polegadas
Resolução do monitor
  • 1920 x 1080 (full HD)
Especificações físicas
Especificações físicas
Peso
  • 5,1 kg (11,3 lb)
Dimensões
  • 398 x 275 x 207 mm (15,7 x 10,8 x 8,1 pol)
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Especificações físicas
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Tamanho do monitor
  • 15 polegadas
Resolução do monitor
  • 1920 x 1080 (full HD)
Rack com slots de módulos
  • 2 conectores Flexible Link, rack de 4 slots compatível com os módulos de medição Intellivue
Especificações físicas
Especificações físicas
Peso
  • 5,1 kg (11,3 lb)
Dimensões
  • 398 x 275 x 207 mm (15,7 x 10,8 x 8,1 pol)
Measurements
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Included
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  • SpO2
  • NBP
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  • Predictive temperature (via Flexible Link)
  • *As novas condições de garantia não se aplicam aos seguintes produtos: IntelliVue MX40; Patient Information Center iX; consumíveis, suprimentos e acessórios; componentes de hardware de rede; fontes de alimentação ininterrupta (UPS) e equipamentos de terceiros; módulos sem fio MRPC. As condições de garantia para esses produtos permanecem inalteradas.

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