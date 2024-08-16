O Monitor de Pacientes IntelliVue 6300 foi desenvolvido para atender às necessidades dos profissionais de saúde da atualidade. Ele oferece o equilíbrio ideal entre flexibilidade, custo-benefício e acesso a cuidados de qualidade
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Maximize a eficiência, mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de cuidados de qualidade. O design sem ventoinha, aliado à fonte de alimentação integrada, torna o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curta duração.
Design limpo e discreto
Maximize a eficiência, mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de cuidados de qualidade. O design sem ventoinha, aliado à fonte de alimentação integrada, torna o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curta duração.
Design limpo e discreto
Maximize a eficiência, mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de cuidados de qualidade. O design sem ventoinha, aliado à fonte de alimentação integrada, torna o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curta duração.
Maximize a eficiência, mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de cuidados de qualidade. O design sem ventoinha, aliado à fonte de alimentação integrada, torna o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curta duração.
Flexibilidade para expansão e redução
Nova tecnologia Flexible Link
A Série 6000 de Monitores de Pacientes Philips apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Essa solução oferece fluxos de trabalho modulares de nível básico para hospitais, permitindo que o profissional de saúde conecte e utilize parâmetros entre diferentes monitores de pacientes de forma simples (plug and play).
Nova tecnologia Flexible Link
A Série 6000 de Monitores de Pacientes Philips apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Essa solução oferece fluxos de trabalho modulares de nível básico para hospitais, permitindo que o profissional de saúde conecte e utilize parâmetros entre diferentes monitores de pacientes de forma simples (plug and play).
Nova tecnologia Flexible Link
A Série 6000 de Monitores de Pacientes Philips apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Essa solução oferece fluxos de trabalho modulares de nível básico para hospitais, permitindo que o profissional de saúde conecte e utilize parâmetros entre diferentes monitores de pacientes de forma simples (plug and play).
A Série 6000 de Monitores de Pacientes Philips apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Essa solução oferece fluxos de trabalho modulares de nível básico para hospitais, permitindo que o profissional de saúde conecte e utilize parâmetros entre diferentes monitores de pacientes de forma simples (plug and play).
Expanda seus recursos de medição quando necessário
Expanda seus recursos de medição
O Measurement Rack 6000 de quatro slots pode ser utilizado com os três modelos (PM6100, PM6300 e PM6500) para ampliar ainda mais os recursos de medição. Isso proporciona acesso aos módulos de medição IntelliVue compatíveis.
Expanda seus recursos de medição
O Measurement Rack 6000 de quatro slots pode ser utilizado com os três modelos (PM6100, PM6300 e PM6500) para ampliar ainda mais os recursos de medição. Isso proporciona acesso aos módulos de medição IntelliVue compatíveis.
Expanda seus recursos de medição
O Measurement Rack 6000 de quatro slots pode ser utilizado com os três modelos (PM6100, PM6300 e PM6500) para ampliar ainda mais os recursos de medição. Isso proporciona acesso aos módulos de medição IntelliVue compatíveis.
Expanda seus recursos de medição quando necessário
Expanda seus recursos de medição
O Measurement Rack 6000 de quatro slots pode ser utilizado com os três modelos (PM6100, PM6300 e PM6500) para ampliar ainda mais os recursos de medição. Isso proporciona acesso aos módulos de medição IntelliVue compatíveis.
Precisão clínica
Monitoramento de precisão
Conte com as medições clínicas e os algoritmos IntelliVue, amplamente comprovados ao longo do tempo, para tomar decisões bem fundamentadas e oferecer o mais alto padrão de atendimento.
Monitoramento de precisão
Conte com as medições clínicas e os algoritmos IntelliVue, amplamente comprovados ao longo do tempo, para tomar decisões bem fundamentadas e oferecer o mais alto padrão de atendimento.
Monitoramento de precisão
Conte com as medições clínicas e os algoritmos IntelliVue, amplamente comprovados ao longo do tempo, para tomar decisões bem fundamentadas e oferecer o mais alto padrão de atendimento.
A Série 6000 de Monitores de Pacientes integra-se ao seu sistema IntelliVue de monitoramento de pacientes e ao ecossistema PIC iX já existentes.
E sobre a cibersegurança?
Cibersegurança robusta
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Cibersegurança robusta
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Cibersegurança robusta
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Vídeo de visão geral do produto
Vídeo de visão geral do produto
Assista a este vídeo para conhecer em detalhes a Série 6000 de Monitores de Pacientes e seus recursos
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O Monitor de pacientes série 6000 foi reconhecido com o prestigiado prêmio iF Design. Esse prêmio reconhece fabricantes e designers por suas realizações notáveis em design.
Prêmio Red Dot de Design
Prêmio Red Dot de Design
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
Prêmio Red Dot de Design
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
Prêmio Red Dot de Design
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
Prêmio de Bom Design
Prêmio de Bom Design
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
Prêmio de Bom Design
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
Prêmio de Bom Design
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
Garantia de 3 anos
Apoiando você e seus pacientes por mais tempo
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
Apoiando você e seus pacientes por mais tempo
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
Apoiando você e seus pacientes por mais tempo
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
Projetado para melhorar a eficiência
Flexibilidade para expansão e redução
Expanda seus recursos de medição quando necessário
Maximize a eficiência, mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de cuidados de qualidade. O design sem ventoinha, aliado à fonte de alimentação integrada, torna o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curta duração.
Design limpo e discreto
Maximize a eficiência, mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de cuidados de qualidade. O design sem ventoinha, aliado à fonte de alimentação integrada, torna o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curta duração.
Design limpo e discreto
Maximize a eficiência, mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de cuidados de qualidade. O design sem ventoinha, aliado à fonte de alimentação integrada, torna o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curta duração.
Maximize a eficiência, mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de cuidados de qualidade. O design sem ventoinha, aliado à fonte de alimentação integrada, torna o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curta duração.
Flexibilidade para expansão e redução
Nova tecnologia Flexible Link
A Série 6000 de Monitores de Pacientes Philips apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Essa solução oferece fluxos de trabalho modulares de nível básico para hospitais, permitindo que o profissional de saúde conecte e utilize parâmetros entre diferentes monitores de pacientes de forma simples (plug and play).
Nova tecnologia Flexible Link
A Série 6000 de Monitores de Pacientes Philips apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Essa solução oferece fluxos de trabalho modulares de nível básico para hospitais, permitindo que o profissional de saúde conecte e utilize parâmetros entre diferentes monitores de pacientes de forma simples (plug and play).
Nova tecnologia Flexible Link
A Série 6000 de Monitores de Pacientes Philips apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Essa solução oferece fluxos de trabalho modulares de nível básico para hospitais, permitindo que o profissional de saúde conecte e utilize parâmetros entre diferentes monitores de pacientes de forma simples (plug and play).
A Série 6000 de Monitores de Pacientes Philips apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Essa solução oferece fluxos de trabalho modulares de nível básico para hospitais, permitindo que o profissional de saúde conecte e utilize parâmetros entre diferentes monitores de pacientes de forma simples (plug and play).
Expanda seus recursos de medição quando necessário
Expanda seus recursos de medição
O Measurement Rack 6000 de quatro slots pode ser utilizado com os três modelos (PM6100, PM6300 e PM6500) para ampliar ainda mais os recursos de medição. Isso proporciona acesso aos módulos de medição IntelliVue compatíveis.
Expanda seus recursos de medição
O Measurement Rack 6000 de quatro slots pode ser utilizado com os três modelos (PM6100, PM6300 e PM6500) para ampliar ainda mais os recursos de medição. Isso proporciona acesso aos módulos de medição IntelliVue compatíveis.
Expanda seus recursos de medição
O Measurement Rack 6000 de quatro slots pode ser utilizado com os três modelos (PM6100, PM6300 e PM6500) para ampliar ainda mais os recursos de medição. Isso proporciona acesso aos módulos de medição IntelliVue compatíveis.
Expanda seus recursos de medição quando necessário
Expanda seus recursos de medição
O Measurement Rack 6000 de quatro slots pode ser utilizado com os três modelos (PM6100, PM6300 e PM6500) para ampliar ainda mais os recursos de medição. Isso proporciona acesso aos módulos de medição IntelliVue compatíveis.
Precisão clínica
Monitoramento de precisão
Conte com as medições clínicas e os algoritmos IntelliVue, amplamente comprovados ao longo do tempo, para tomar decisões bem fundamentadas e oferecer o mais alto padrão de atendimento.
Monitoramento de precisão
Conte com as medições clínicas e os algoritmos IntelliVue, amplamente comprovados ao longo do tempo, para tomar decisões bem fundamentadas e oferecer o mais alto padrão de atendimento.
Monitoramento de precisão
Conte com as medições clínicas e os algoritmos IntelliVue, amplamente comprovados ao longo do tempo, para tomar decisões bem fundamentadas e oferecer o mais alto padrão de atendimento.
A Série 6000 de Monitores de Pacientes integra-se ao seu sistema IntelliVue de monitoramento de pacientes e ao ecossistema PIC iX já existentes.
E sobre a cibersegurança?
Cibersegurança robusta
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Cibersegurança robusta
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Cibersegurança robusta
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
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O Monitor de pacientes série 6000 foi reconhecido com o prestigiado prêmio iF Design. Esse prêmio reconhece fabricantes e designers por suas realizações notáveis em design.
Prêmio Red Dot de Design
Prêmio Red Dot de Design
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
Prêmio Red Dot de Design
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
Prêmio Red Dot de Design
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
Prêmio de Bom Design
Prêmio de Bom Design
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
Prêmio de Bom Design
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
Prêmio de Bom Design
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
Garantia de 3 anos
Apoiando você e seus pacientes por mais tempo
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
Apoiando você e seus pacientes por mais tempo
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
Apoiando você e seus pacientes por mais tempo
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
*As novas condições de garantia não se aplicam aos seguintes produtos: IntelliVue MX40; Patient Information Center iX; consumíveis, suprimentos e acessórios; componentes de hardware de rede; fontes de alimentação ininterrupta (UPS) e equipamentos de terceiros; módulos sem fio MRPC. As condições de garantia para esses produtos permanecem inalteradas.
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