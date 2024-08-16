Apoiando você e seus pacientes por mais tempo

A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.