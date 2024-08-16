O Monitor de Pacientes IntelliVue 6100 foi projetado com base nas necessidades dos profissionais de saúde atuais. Ele oferece o equilíbrio perfeito entre flexibilidade, preço acessível e acesso a cuidados de qualidade. Ele proporciona o poder de monitoramento e a funcionalidade da IntelliVue em diversos ambientes de atendimento.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
Maximize a eficiência mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de atendimento de qualidade. Design sem ventoinha, alça incorporada e fonte de alimentação integrada ajudam a tornar o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curto prazo.
Design limpo e discreto
Maximize a eficiência mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de atendimento de qualidade. Design sem ventoinha, alça incorporada e fonte de alimentação integrada ajudam a tornar o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curto prazo.
Design limpo e discreto
Maximize a eficiência mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de atendimento de qualidade. Design sem ventoinha, alça incorporada e fonte de alimentação integrada ajudam a tornar o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curto prazo.
Maximize a eficiência mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de atendimento de qualidade. Design sem ventoinha, alça incorporada e fonte de alimentação integrada ajudam a tornar o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curto prazo.
Nova tecnologia Flexible Link
Nova tecnologia Flexible Link
O monitor de pacientes Philips série 6000 apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Isso oferece fluxos de trabalho modulares de "nível básico" para hospitais, permitindo que o médico conecte facilmente os parâmetros entre diferentes monitores de pacientes.
Nova tecnologia Flexible Link
O monitor de pacientes Philips série 6000 apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Isso oferece fluxos de trabalho modulares de "nível básico" para hospitais, permitindo que o médico conecte facilmente os parâmetros entre diferentes monitores de pacientes.
Nova tecnologia Flexible Link
O monitor de pacientes Philips série 6000 apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Isso oferece fluxos de trabalho modulares de "nível básico" para hospitais, permitindo que o médico conecte facilmente os parâmetros entre diferentes monitores de pacientes.
O monitor de pacientes Philips série 6000 apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Isso oferece fluxos de trabalho modulares de "nível básico" para hospitais, permitindo que o médico conecte facilmente os parâmetros entre diferentes monitores de pacientes.
Quando necessário, expanda seus recursos de medição
Quando necessário, expanda seus recursos de medição
O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.
Quando necessário, expanda seus recursos de medição
O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.
Quando necessário, expanda seus recursos de medição
O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.
Quando necessário, expanda seus recursos de medição
Quando necessário, expanda seus recursos de medição
O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.
Monitoramento de precisão
Monitoramento de precisão
Confie nos algoritmos e nas medições clínicas IntelliVue testados pelo tempo para tomar decisões bem informadas e prestar cuidados da mais alta qualidade.
Monitoramento de precisão
Confie nos algoritmos e nas medições clínicas IntelliVue testados pelo tempo para tomar decisões bem informadas e prestar cuidados da mais alta qualidade.
Monitoramento de precisão
Confie nos algoritmos e nas medições clínicas IntelliVue testados pelo tempo para tomar decisões bem informadas e prestar cuidados da mais alta qualidade.
O Monitor de pacientes série 6000 integra-se ao seu sistema de monitoramento de pacientes IntelliVue existente e ao ecossistema PIC iX.
E sobre a cibersegurança?
Cibersegurança robusta
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Cibersegurança robusta
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Cibersegurança robusta
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Vídeo de visão geral do produto
Vídeo de visão geral do produto
Assista a este vídeo para conhecer em detalhes a Série 6000 de Monitores de Pacientes e seus recursos
Vídeo de visão geral do produto
Assista a este vídeo para conhecer em detalhes a Série 6000 de Monitores de Pacientes e seus recursos
Vídeo de visão geral do produto
Assista a este vídeo para conhecer em detalhes a Série 6000 de Monitores de Pacientes e seus recursos
O Monitor de pacientes série 6000 foi reconhecido com o prestigiado prêmio iF Design. Esse prêmio reconhece fabricantes e designers por suas realizações notáveis em design.
Prêmio Red Dot de Design
Prêmio Red Dot de Design
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
Prêmio Red Dot de Design
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
Prêmio Red Dot de Design
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
Prêmio de Bom Design
Prêmio de Bom Design
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
Prêmio de Bom Design
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
Prêmio de Bom Design
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
Garantia de 3 anos
Apoiando você e seus pacientes por mais tempo
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
Apoiando você e seus pacientes por mais tempo
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
Apoiando você e seus pacientes por mais tempo
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
Design limpo e discreto
Nova tecnologia Flexible Link
Quando necessário, expanda seus recursos de medição
Maximize a eficiência mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de atendimento de qualidade. Design sem ventoinha, alça incorporada e fonte de alimentação integrada ajudam a tornar o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curto prazo.
Design limpo e discreto
Maximize a eficiência mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de atendimento de qualidade. Design sem ventoinha, alça incorporada e fonte de alimentação integrada ajudam a tornar o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curto prazo.
Design limpo e discreto
Maximize a eficiência mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de atendimento de qualidade. Design sem ventoinha, alça incorporada e fonte de alimentação integrada ajudam a tornar o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curto prazo.
Maximize a eficiência mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de atendimento de qualidade. Design sem ventoinha, alça incorporada e fonte de alimentação integrada ajudam a tornar o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curto prazo.
Nova tecnologia Flexible Link
Nova tecnologia Flexible Link
O monitor de pacientes Philips série 6000 apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Isso oferece fluxos de trabalho modulares de "nível básico" para hospitais, permitindo que o médico conecte facilmente os parâmetros entre diferentes monitores de pacientes.
Nova tecnologia Flexible Link
O monitor de pacientes Philips série 6000 apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Isso oferece fluxos de trabalho modulares de "nível básico" para hospitais, permitindo que o médico conecte facilmente os parâmetros entre diferentes monitores de pacientes.
Nova tecnologia Flexible Link
O monitor de pacientes Philips série 6000 apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Isso oferece fluxos de trabalho modulares de "nível básico" para hospitais, permitindo que o médico conecte facilmente os parâmetros entre diferentes monitores de pacientes.
O monitor de pacientes Philips série 6000 apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Isso oferece fluxos de trabalho modulares de "nível básico" para hospitais, permitindo que o médico conecte facilmente os parâmetros entre diferentes monitores de pacientes.
Quando necessário, expanda seus recursos de medição
Quando necessário, expanda seus recursos de medição
O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.
Quando necessário, expanda seus recursos de medição
O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.
Quando necessário, expanda seus recursos de medição
O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.
Quando necessário, expanda seus recursos de medição
Quando necessário, expanda seus recursos de medição
O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.
Monitoramento de precisão
Monitoramento de precisão
Confie nos algoritmos e nas medições clínicas IntelliVue testados pelo tempo para tomar decisões bem informadas e prestar cuidados da mais alta qualidade.
Monitoramento de precisão
Confie nos algoritmos e nas medições clínicas IntelliVue testados pelo tempo para tomar decisões bem informadas e prestar cuidados da mais alta qualidade.
Monitoramento de precisão
Confie nos algoritmos e nas medições clínicas IntelliVue testados pelo tempo para tomar decisões bem informadas e prestar cuidados da mais alta qualidade.
O Monitor de pacientes série 6000 integra-se ao seu sistema de monitoramento de pacientes IntelliVue existente e ao ecossistema PIC iX.
E sobre a cibersegurança?
Cibersegurança robusta
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Cibersegurança robusta
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Cibersegurança robusta
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
Vídeo de visão geral do produto
Vídeo de visão geral do produto
Assista a este vídeo para conhecer em detalhes a Série 6000 de Monitores de Pacientes e seus recursos
Vídeo de visão geral do produto
Assista a este vídeo para conhecer em detalhes a Série 6000 de Monitores de Pacientes e seus recursos
Vídeo de visão geral do produto
Assista a este vídeo para conhecer em detalhes a Série 6000 de Monitores de Pacientes e seus recursos
O Monitor de pacientes série 6000 foi reconhecido com o prestigiado prêmio iF Design. Esse prêmio reconhece fabricantes e designers por suas realizações notáveis em design.
Prêmio Red Dot de Design
Prêmio Red Dot de Design
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
Prêmio Red Dot de Design
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
Prêmio Red Dot de Design
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.
Prêmio de Bom Design
Prêmio de Bom Design
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
Prêmio de Bom Design
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
Prêmio de Bom Design
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
Garantia de 3 anos
Apoiando você e seus pacientes por mais tempo
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
Apoiando você e seus pacientes por mais tempo
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
Apoiando você e seus pacientes por mais tempo
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.
*As novas condições de garantia não se aplicam aos seguintes produtos: IntelliVue MX40; Patient Information Center iX; consumíveis, suprimentos e acessórios; componentes de hardware de rede; fontes de alimentação ininterrupta (UPS) e equipamentos de terceiros; módulos sem fio MRPC. As condições de garantia para esses produtos permanecem inalteradas.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.