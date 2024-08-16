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Patient Monitor 6100

IntelliVue Patient Monitor 6100

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O Monitor de Pacientes IntelliVue 6100 foi projetado com base nas necessidades dos profissionais de saúde atuais. Ele oferece o equilíbrio perfeito entre flexibilidade, preço acessível e acesso a cuidados de qualidade. Ele proporciona o poder de monitoramento e a funcionalidade da IntelliVue em diversos ambientes de atendimento.

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Características
Design limpo e discreto
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Maximize a eficiência mesmo em ambientes com recursos limitados, garantindo a prestação consistente de atendimento de qualidade. Design sem ventoinha, alça incorporada e fonte de alimentação integrada ajudam a tornar o monitor portátil e/ou capaz de operar durante interrupções de energia de curto prazo.

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Nova tecnologia Flexible Link
Nova tecnologia Flexible Link

Nova tecnologia Flexible Link

O monitor de pacientes Philips série 6000 apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Isso oferece fluxos de trabalho modulares de "nível básico" para hospitais, permitindo que o médico conecte facilmente os parâmetros entre diferentes monitores de pacientes.

Nova tecnologia Flexible Link

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O monitor de pacientes Philips série 6000 apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Isso oferece fluxos de trabalho modulares de "nível básico" para hospitais, permitindo que o médico conecte facilmente os parâmetros entre diferentes monitores de pacientes.

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O monitor de pacientes Philips série 6000 apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Isso oferece fluxos de trabalho modulares de "nível básico" para hospitais, permitindo que o médico conecte facilmente os parâmetros entre diferentes monitores de pacientes.
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O monitor de pacientes Philips série 6000 apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Isso oferece fluxos de trabalho modulares de "nível básico" para hospitais, permitindo que o médico conecte facilmente os parâmetros entre diferentes monitores de pacientes.
Quando necessário, expanda seus recursos de medição
Quando necessário, expanda seus recursos de medição

Quando necessário, expanda seus recursos de medição

O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.

Quando necessário, expanda seus recursos de medição

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O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.

Quando necessário, expanda seus recursos de medição

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Quando necessário, expanda seus recursos de medição
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O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.
Monitoramento de precisão
Monitoramento de precisão

Monitoramento de precisão

Confie nos algoritmos e nas medições clínicas IntelliVue testados pelo tempo para tomar decisões bem informadas e prestar cuidados da mais alta qualidade.

Monitoramento de precisão

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Confie nos algoritmos e nas medições clínicas IntelliVue testados pelo tempo para tomar decisões bem informadas e prestar cuidados da mais alta qualidade.

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Compatibilidade com a plataforma IntelliVue
Compatibilidade com a plataforma IntelliVue

Compatibilidade com a plataforma IntelliVue

O Monitor de pacientes série 6000 integra-se ao seu sistema de monitoramento de pacientes IntelliVue existente e ao ecossistema PIC iX.

Compatibilidade com a plataforma IntelliVue

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E sobre a cibersegurança?
Cibersegurança robusta

Cibersegurança robusta

Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.

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Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.

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Vídeo de visão geral do produto
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Assista a este vídeo para conhecer em detalhes a Série 6000 de Monitores de Pacientes e seus recursos

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Prêmio iF Design
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O Monitor de pacientes série 6000 foi reconhecido com o prestigiado prêmio iF Design. Esse prêmio reconhece fabricantes e designers por suas realizações notáveis em design.

Prêmio iF Design

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Prêmio Red Dot de Design
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Prêmio Red Dot de Design

A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.

Prêmio Red Dot de Design

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A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.

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Prêmio de Bom Design
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Prêmio de Bom Design

A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.

Prêmio de Bom Design

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A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.

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A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
Garantia de 3 anos
Apoiando você e seus pacientes por mais tempo

Apoiando você e seus pacientes por mais tempo

A Philips aumentou o período de garantia da linha de produtos de monitoramento da Philips para três anos*, ampliando ainda mais nosso compromisso com os clientes. Os benefícios de uma garantia de três anos incluem tranquilidade para profissionais clínicos, técnicos em engenharia biomédica e prestadores de serviços de saúde, proteção do investimento e eficiência de custos, além de redução do risco financeiro e de interrupções operacionais. Entre em contato com o representante local da Philips para obter a lista completa de produtos cobertos pela garantia em seu país.

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  • Design limpo e discreto
  • Nova tecnologia Flexible Link
  • Quando necessário, expanda seus recursos de medição
  • Monitoramento de precisão
Veja todos os recursos
Design limpo e discreto
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O monitor de pacientes Philips série 6000 apresenta os novos conectores e módulos de cabo inteligente Flexible Link. Isso oferece fluxos de trabalho modulares de "nível básico" para hospitais, permitindo que o médico conecte facilmente os parâmetros entre diferentes monitores de pacientes.

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Quando necessário, expanda seus recursos de medição
Quando necessário, expanda seus recursos de medição

Quando necessário, expanda seus recursos de medição

O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.

Quando necessário, expanda seus recursos de medição

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O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.

Quando necessário, expanda seus recursos de medição

O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.
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O Rack de medição de quatro slots 6000 pode ser usado com todos os três modelos (PM 6100, PM 6300 e PM 6500) para expandir ainda mais os recursos de medição. Esse dispositivo permite acessar os módulos plug-in de medição IntelliVue compatíveis.
Monitoramento de precisão
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Compatibilidade com a plataforma IntelliVue
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O Monitor de pacientes série 6000 integra-se ao seu sistema de monitoramento de pacientes IntelliVue existente e ao ecossistema PIC iX.

Compatibilidade com a plataforma IntelliVue

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Cibersegurança robusta

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Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.

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Como parte das soluções de monitoramento da Philips, o Monitor de pacientes série 6000 oferece proteção contra violações de segurança, ransomware, ataques cibernéticos e fraudes. O monitor oferece recursos que incluem autenticação de nó baseada em certificado e criptografia de dados de rede, criptografia de sistema de arquivos, criptografia de relatório de impressão, criptografia de dados de exibição remota e criptografia de comando de controle remoto.
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Prêmio iF Design
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O Monitor de pacientes série 6000 foi reconhecido com o prestigiado prêmio iF Design. Esse prêmio reconhece fabricantes e designers por suas realizações notáveis em design.

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Prêmio Red Dot de Design
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Prêmio Red Dot de Design

A série 6000 de monitores de pacientes recebeu o prêmio Red Dot Design Award. Seu design suave e sem emendas atende aos mais elevados requisitos de higiene e garante um alto nível de facilidade de uso.

Prêmio Red Dot de Design

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Prêmio de Bom Design
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A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.

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A série 6000 de monitores de pacientes foi premiada com o Prêmio Australiano de Bom Design em 2024. Esse prêmio destaca o que há de melhor em design e inovação para um público mundial e é reconhecido pela Organização Mundial de Design como o principal programa de reconhecimento internacional de design da Austrália.
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Folheto

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Especificações

Especificações físicas
Especificações físicas
Tamanho do monitor
  • 10 polegadas
Resolução do monitor
  • 1280 x 800 WXGA
Rack com slots de módulos
  • 2 conectores Flexible Link, compatível com rack de 4 slots com módulos de medição IntelliVue
Especificações físicas
Especificações físicas
Peso
  • 3,7 kg (8,2 lb)
Dimensões
  • 263 x 194 x 193 mm / 10,4 x 7,6 x 7,2 pol.
Measurements
Measurements
Included
  • ECG/Arrhythmia/ST
  • Impedance Respiration
  • SpO2
  • NBP
  • CO2 (via Flexible Link)
  • Predictive temperature (via Flexible Link)
Especificações físicas
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Tamanho do monitor
  • 10 polegadas
Resolução do monitor
  • 1280 x 800 WXGA
Especificações físicas
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Peso
  • 3,7 kg (8,2 lb)
Dimensões
  • 263 x 194 x 193 mm / 10,4 x 7,6 x 7,2 pol.
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Especificações físicas
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Tamanho do monitor
  • 10 polegadas
Resolução do monitor
  • 1280 x 800 WXGA
Rack com slots de módulos
  • 2 conectores Flexible Link, compatível com rack de 4 slots com módulos de medição IntelliVue
Especificações físicas
Especificações físicas
Peso
  • 3,7 kg (8,2 lb)
Dimensões
  • 263 x 194 x 193 mm / 10,4 x 7,6 x 7,2 pol.
Measurements
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Included
  • ECG/Arrhythmia/ST
  • Impedance Respiration
  • SpO2
  • NBP
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  • Predictive temperature (via Flexible Link)
  • *As novas condições de garantia não se aplicam aos seguintes produtos: IntelliVue MX40; Patient Information Center iX; consumíveis, suprimentos e acessórios; componentes de hardware de rede; fontes de alimentação ininterrupta (UPS) e equipamentos de terceiros; módulos sem fio MRPC. As condições de garantia para esses produtos permanecem inalteradas.

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