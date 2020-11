A política de trocas e devoluções da loja online PHILIPS está em total acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que garante desistência da compra e devolução de mercadorias por qualquer motivo em até 07 (sete) dias corridos após o recebimento do seu pedido. Além disso, as trocas manifestadas em até 07 (sete) dias corridos após o recebimento do pedido serão aceitas desde que o produto esteja em perfeitas condições físicas e de funcionamento. Durante este período atípico, salientamos ainda que todas as devoluções serão realizadas, mesmo se houver atraso no envio da mercadoria por parte dos Correios e na entrega do produto em nosso armazém.