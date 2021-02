Garantia Philips

Os produtos Philips são criados e fabricados de acordo com os mais altos padrões e oferecem um desempenho de alta qualidade, facilidade de uso e instalação simples. Se encontrar qualquer dificuldade ao usar o produto, recomendamos que você primeiro consulte o manual do usuário ou as informações na seção de suporte deste site, onde, dependendo do tipo do produto, poderá encontrar um manual do usuário que pode ser baixado, perguntas frequentes, vídeos de instruções ou um fórum de suporte.

No caso improvável de falha do produto, a Philips providenciará a manutenção, sem custos, quando você nos informar sobre o defeito durante o período de garantia, desde que tal produto tenha sido usado de acordo com o manual do usuário (p. ex., no ambiente pretendido). Para algumas categorias de produtos, uma empresa parceira da Philips será a fornecedora da garantia; verifique a documentação fornecida com seu produto.

Se você entregar seu produto para manutenção no Brasil, mas tiver comprado tal produto no exterior, a Philips se esforçará para efetuar a manutenção de acordo com os termos de garantia do país no qual você adquiriu o produto.

Este documento só se aplica a produtos de consumo. Para produtos profissionais, os termos de garantia do acordo de compra e venda se aplicam.