Se o seu produto tiver sido afetado, é importante notar que você deve parar de usar a babá eletrônica e desconectá-la da tomada. Entre em contato com a equipe local de Atendimento ao Consumidor para substituir sua babá eletrônica através do número 0800-709-1434. Esteja com a babá eletrônica em mãos ao entrar em contato para verificar o código da data de produção. Esta ação de substituição voluntária destaca o compromisso da Philips com os mais altos padrões de qualidade e segurança.



Se o seu produto não tiver sido afetado, não será necessário tomar nenhuma ação adicional. Queremos tranquilizar você, pois o produto em suas mãos é seguro para uso e não foi afetado pela ação de substituição. Todas as outras babás eletrônicas utilizam um tipo diferente de bateria.

Agradecemos desde já pela atenção e compreensão e pedimos desculpas por qualquer inconveniente que tenhamos causado.