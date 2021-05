Bebês de um ano podem comer uma variedade maior de alimentos e estão prontos para juntar-se à rotina do horário de refeições em família. Você pode começar a adicionar um pouco de sal à alimentação do seu filho, mas ervas e especiarias são melhores para o sabor. Certifique-se de dar tempo à criança para se acostumar com quaisquer novos sabores e texturas.