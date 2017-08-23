ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Tampa giratória para a higiene do canudo
  • Tampa giratória para a higiene do canudo
  • Tampa giratória para a higiene do canudo
  • Tampa giratória para a higiene do canudo
  • Tampa giratória para a higiene do canudo
  • Tampa giratória para a higiene do canudo

Descontinuado

Philips AventCopos com canudo

SCF762/00

5
| (1) Aval. | 100% recomendam este produto
Tampa giratória para a higiene do canudo
O copo com canudo Philips Avent SCF762/00 é a solução de bebida ideal para bebês em desenvolvimento. Ele também é antivazamento, permitindo que seu filho possa usar sozinho, além de possuir uma tampa giratória exclusiva que pode ser limpa e removida.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Antivazamento para que seu filho possa usar sozinho

Tampa giratória para a higiene do canudo

  • 340 ml

  • Canudo p/ bebês com 18 meses ou mais

Canudo de silicone macio com válvula antivazamento integrada

Fácil para a criança rosquear a tampa na hora de abrir e fechar

Tampa com rosca para manter o canudo limpo

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

1

Aval.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

23/08/2017

Brasil

Brasil

Ótimo produto

Copo excelente, não pinga e de fácil pega para a criança.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Copos com canudo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Copos com canudo

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 