Descontinuado
340 ml
Canudo p/ bebês com 18 meses ou mais
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
Virginiah
23/08/2017
Brasil
Ótimo produto
Copo excelente, não pinga e de fácil pega para a criança.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Copos com canudo
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.