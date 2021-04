Quando substituir o cartucho da estação de limpeza?

Você pode conferir aqui sobre quando substituir o cartucho de limpeza se tiver um sistema de limpeza de barbeador Philips, como o SmartClean (imagem 1) ou o Quick Clean Pod (imagem 2).

Quando substituir o cartucho de limpeza Recomendamos substituir o cartucho do sistema de limpeza do barbeador Philips quando a estação de limpeza indicar necessidade de troca ou quando você não estiver mais satisfeito com o desempenho de limpeza.



Para o sistema SmartClean, você verá um símbolo de seta piscando em laranja no dispositivo. No Quick Clean Pod, um pequeno ícone em forma de janela será exibido (veja a imagem).



Se você usa o sistema de limpeza semanalmente, o fluido de limpeza de um cartucho deve ser o suficiente para três meses. Se você for um usuário mais regular, o cartucho precisará ser substituído muito antes, possivelmente em um mês.



O cartucho de limpeza Philips vem com um fluido de limpeza especial projetado para este dispositivo. Não tente encher o cartucho com um tipo diferente de solução de limpeza. Isso pode danificar o dispositivo.



Para comprar os cartuchos de substituição para o sistema de limpeza Philips, visite a nossa loja on-line.



Como substituir o cartucho de limpeza no sistema Smart Clean Para substituir os cartuchos do Philips SmartClean, siga estas simples etapas:



1. Retire o pequeno compartimento na parte inferior do sistema SmartClean.

2. Leve o cartucho SmartClean para fora e descarte-o.

3. Compre um novo cartucho, retire a tampa da parte superior e coloque-o no slot.



O sistema SmartClean está pronto para ser usado com o barbeador Philips.

Como substituir o cartucho de limpeza no Quick Clean Pod 1. Gire e remova a parte superior do Philips Quick Clean Pod.

2. Remova a tampa do cartucho do Philips Quick Clean Pod.

3. Levante a aba da vedação e a puxe pelo canto para removê-la do cartucho do Philips Quick Clean Pod.

4. Pressione a pequena peça circular na alça do cartucho do Philips Quick Clean Pod para quebrar o gancho de encaixe na alça.

5. Coloque o cartucho no Philips Quick Clean Pod.