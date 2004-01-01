Termos de pesquisa

Quais barbeadores Philips são compatíveis com o Quick Clean Pod?

Publicado em 05 de março de 2025

Todos os barbeadores Philips que possuem um pequeno orifício no centro das três cabeças de corte pentagonais (fig. 1) podem ser limpos com o Philips Quick Clean Pod (fig. 2).

No entanto, nem todos os barbeadores possuem um programa de limpeza automática. Para verificar se o seu modelo inclui essa função, segure o barbeador de cabeça para baixo e pressione o botão liga/desliga.

  • Se uma animação com três gotas aparecer no display do barbeador, ele possui um programa de limpeza automática e será desligado automaticamente quando o ciclo for concluído.
  • Se nenhuma animação com três gotas aparecer, o barbeador não inclui um programa de limpeza automática. Ele ainda pode ser limpo com o Quick Clean Pod, mas não seguirá um ciclo de limpeza específico, sendo necessário desligá-lo manualmente quando estiver limpo.

Se o seu barbeador não for compatível com o Quick Clean Pod, todos os modelos Philips à prova d'água ou resistentes à água podem ser lavados em água corrente com água fria ou morna. Verifique a parte traseira do seu barbeador para identificar um ícone de torneira ou chuveiro/banheira. Se um desses ícones estiver presente, você pode limpar o barbeador em água corrente. 

