Todos os barbeadores Philips que possuem um pequeno orifício no centro das três cabeças de corte pentagonais (fig. 1) podem ser limpos com o Philips Quick Clean Pod (fig. 2).

No entanto, nem todos os barbeadores possuem um programa de limpeza automática. Para verificar se o seu modelo inclui essa função, segure o barbeador de cabeça para baixo e pressione o botão liga/desliga.

Se uma animação com três gotas aparecer no display do barbeador, ele possui um programa de limpeza automática e será desligado automaticamente quando o ciclo for concluído.

Se nenhuma animação com três gotas aparecer, o barbeador não inclui um programa de limpeza automática. Ele ainda pode ser limpo com o Quick Clean Pod, mas não seguirá um ciclo de limpeza específico, sendo necessário desligá-lo manualmente quando estiver limpo.

Se o seu barbeador não for compatível com o Quick Clean Pod, todos os modelos Philips à prova d'água ou resistentes à água podem ser lavados em água corrente com água fria ou morna. Verifique a parte traseira do seu barbeador para identificar um ícone de torneira ou chuveiro/banheira. Se um desses ícones estiver presente, você pode limpar o barbeador em água corrente.