Suporte da Philips Como remover as cabeças de corte do barbeador Philips?
Se precisar remover e reinstalar as cabeças de corte do barbeador Philips (às vezes chamado de barbeador elétrico), consulte as informações abaixo.
Para uma limpeza profunda de rotina e substituição das cabeças de corte, você precisará saber como remover e reinstalar as cabeças de corte. Isso é essencial para manter o barbeador Philips em boas condições de funcionamento. Observação: as imagens abaixo podem ser diferentes do modelo do barbeador Philips, mas os mesmos princípios se aplicam. Consulte o manual do usuário para obter instruções específicas sobre o seu barbeador. Conheça o seu barbeador Importante: Embora a maioria dos modelos de barbeador Philips seja à prova d'água, alguns modelos não são. As instruções de limpeza neste artigo se aplicam somente aos barbeadores à prova d'água. Para saber se o barbeador é à prova d'água, consulte o manual do usuário ou procure um pequeno símbolo de torneira ou banheira/chuveiro na alça do barbeador. Consulte as ilustrações A e B abaixo para se familiarizar com as peças removíveis do barbeador Philips. Estes são os dois tipos mais comuns de barbeadores Philips, mas modelos individuais podem ter pequenas diferenças. As listas numeradas abaixo indicam os nomes usados para cada peça. Os números 2 e 3 formam as cabeças de corte do barbeador Philips. Ilustração A (barbeador com anéis de retenção):
Suporte da cabeça de corte Protetores Cortadores Anéis de retenção Unidade de corte com câmara coletora de pelos Alça do barbeador Botão ligar/desligar Interface do usuário (difere de acordo com o modelo) Ilustração B (barbeador com moldura de retenção):
Suporte da cabeça de corte Protetores Cortadores Moldura de retenção Câmara coletora de pelos Botão ligar/desligar Barbeadores com anéis de retenção
As informações nesta seção aplicam-se a todos os barbeadores Philips com anéis individuais de plástico e metal que prendem as cabeças de corte no lugar.
Desconecte o barbeador da tomada e certifique-se de que ele esteja desligado antes de começar. Se estiver substituindo as cabeças de corte por novas, ignore as etapas 4 a 7.
Remova o suporte da cabeça de corte da unidade de corte na parte superior do barbeador. Dependendo do modelo, você pode pressionar o botão na parte frontal da unidade de corte para abri-la e, em seguida, levantá-la da dobradiça ou simplesmente puxar o suporte da cabeça de corte para fora da unidade de corte. Gire cada anel de retenção no sentido anti-horário para destravá-lo. Levante as cabeças de corte retirando-as do suporte da cabeça de corte. Remova os cortadores dos protetores. Observação: cada cortador e protetor formam um conjunto exclusivo, então evite misturá-los. Enxágue o cortador com água morna. Enxágue o protetor com água morna. Coloque cada cortador de volta nos protetores. Com o suporte da cabeça de corte virado para baixo, reinsira as cabeças de corte com as partes superiores dos protetores voltadas para baixo. Coloque o anel de retenção em cima da cabeça de corte. As pequenas saliências que você usa para segurar e girar os anéis devem estar voltadas para cima. Gire os anéis de retenção no sentido horário para travar as cabeças de corte no lugar.
Recoloque o suporte da cabeça de corte no barbeador. Se você limpou suas cabeças de corte, deixe-as secar ao ar livre antes do próximo uso. Se houver acúmulo de pelos na câmara coletora de pelos, lave-os com água corrente.
Barbeadores com uma moldura de retenção
As informações nesta seção aplicam-se a todos os barbeadores Philips com uma moldura de plástico ou suporte que prende as cabeças de corte no lugar.
Desconecte o barbeador da tomada e certifique-se de que ele esteja desligado antes de começar. Se estiver substituindo as cabeças de corte por novas, ignore as etapas 5 a 6.
Remova o suporte da cabeça de corte da alça do barbeador. Gire o botão na moldura de retenção no sentido anti-horário para destravá-la (1) e, em seguida, levante-a (2). Levante as cabeças de corte retirando-as do suporte. Remova os cortadores dos protetores. Observação: cada cortador e protetor formam um conjunto exclusivo, então evite misturá-los. Se precisar limpar o barbeador, enxágue cada cortador e protetor com água morna. Coloque cada cortador de volta nos protetores. Com o suporte da cabeça de corte virado para baixo, reinsira as cabeças de corte com as partes superiores dos protetores voltadas para baixo. Coloque a moldura de retenção nas cabeças de corte com o botão voltado para cima (1) e gire o botão para travar a moldura no lugar (2).
Recoloque o suporte da cabeça de corte no barbeador. Se você limpou suas cabeças de corte, deixe-as secar ao ar livre antes do próximo uso. Se houver acúmulo de pelos na câmara coletora de pelos, lave-os com água corrente.
Após substituir as cabeças de corte
Se você tiver substituído recentemente as cabeças de corte do barbeador Philips por novas, poderá sentir um leve desconforto ao se barbear com as novas cabeças.
Recomendamos que você permita 21 dias para a pele se adaptar às cabeças de corte. Se sentir vermelhidão ou irritação, considere aplicar uma loção suave e sem álcool para acalmar a pele após o barbear. As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: S7887/35 , XP9402/11 , X5012/05 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›