Como remover as cabeças de corte do barbeador Philips?

As informações nesta seção aplicam-se a todos os barbeadores Philips com anéis individuais de plástico e metal que prendem as cabeças de corte no lugar.



Desconecte o barbeador da tomada e certifique-se de que ele esteja desligado antes de começar. Se estiver substituindo as cabeças de corte por novas, ignore as etapas 4 a 7.

Remova o suporte da cabeça de corte da unidade de corte na parte superior do barbeador. Dependendo do modelo, você pode pressionar o botão na parte frontal da unidade de corte para abri-la e, em seguida, levantá-la da dobradiça ou simplesmente puxar o suporte da cabeça de corte para fora da unidade de corte. Gire cada anel de retenção no sentido anti-horário para destravá-lo. Levante as cabeças de corte retirando-as do suporte da cabeça de corte. Remova os cortadores dos protetores. Observação: cada cortador e protetor formam um conjunto exclusivo, então evite misturá-los. Enxágue o cortador com água morna. Enxágue o protetor com água morna. Coloque cada cortador de volta nos protetores. Com o suporte da cabeça de corte virado para baixo, reinsira as cabeças de corte com as partes superiores dos protetores voltadas para baixo. Coloque o anel de retenção em cima da cabeça de corte. As pequenas saliências que você usa para segurar e girar os anéis devem estar voltadas para cima. Gire os anéis de retenção no sentido horário para travar as cabeças de corte no lugar.

Recoloque o suporte da cabeça de corte no barbeador. Se você limpou suas cabeças de corte, deixe-as secar ao ar livre antes do próximo uso. Se houver acúmulo de pelos na câmara coletora de pelos, lave-os com água corrente.