ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Como remover as cabeças de corte do barbeador Philips?

Se precisar remover e reinstalar as cabeças de corte do barbeador Philips (às vezes chamado de barbeador elétrico), consulte as informações abaixo.

Para uma limpeza profunda de rotina e substituição das cabeças de corte, você precisará saber como remover e reinstalar as cabeças de corte. Isso é essencial para manter o barbeador Philips em boas condições de funcionamento.

Observação: as imagens abaixo podem ser diferentes do modelo do barbeador Philips, mas os mesmos princípios se aplicam. Consulte o manual do usuário para obter instruções específicas sobre o seu barbeador.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: S7887/35 , XP9402/11 , X5012/05 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte