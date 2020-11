O UNIQUE 2 otimiza as informações obtidas com a imagem clínica, independentemente do tamanho do corpo ou do tipo de exame do paciente. Com ele, por exemplo, é possível obter uma impressão de imagem mais equilibrada e uniforme em diferentes pacientes, graças à melhoria na consistência da área de fundo. Para imagens pediátricas do joelho, essa melhora chega a até 100%*. As predefinições de processamento personalizadas estão disponíveis automaticamente para cada paciente e tipo de exame.

* Quando comparado com o UNIQUE na versão anterior do DigitalDiagnost da Philips — melhora de até 96,7% em uma imagem e de até 100% em imagens diferentes. Os resultados dependem do tipo de exame.