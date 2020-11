ecografia hepática

Fusão de imagens e navegação

A fusão de imagens combina as vantagens inerentes da imagiologia multimodalidade diretamente no ultrassom utilizando a monitorização eletromagnética. Ao combinar TAC/RM/PET com a ultrassom e a posição do paciente em tempo real, o médico tem acesso a uma poderosa ferramenta de diagnóstico, ao mesmo tempo que limita a radiação, já que são necessários menos exames de compatibilidade, maximizando o fluxo de atendimento a pacientes do departamento. A ultrassomanatomicamente inteligente (AIUS) exclusiva do EPIQ inclui a fusão de imagens com um registo automático dos volumes de TAC/RM e de ultrassom, num décimo do tempo de alinhamento padrão. A navegação da agulha é uma ferramenta de melhoria do desempenho para casos de intervenções difíceis no fígado e está comprovado que melhora o fluxo de trabalho e reduz a exposição à radiação ao utilizar menos exames de confirmação. O EPIQ da Philips possui um conjunto completo de soluções que inclui o CIVCO eTrax™, o guia de agulha adaptativo da Philips e os guias de agulha coaxiais da Philips. Graças à ampla compatibilidade com dispositivos de biópsia e ablação, o médico tem liberdade pode escolher as melhores ferramentas para o procedimento, consoante o nível de complexidade.