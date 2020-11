Transdutor linear de banda ultralarga PureWave

O transdutor linear de banda ultralarga eL18-4 PureWave da Philips foi especificamente concebido para as partes moles do corpo, sem sacrificar a qualidade de imagem e uniformidade dos tecidos. A tecnologia de cristais PureWave fornece uma resolução com um elevado nível de detalhe e um melhor desempenho da profundidade de campo para pacientes tecnicamente difíceis.

Elastografia de solução completa

A elastografia de deformação e ondas transversais ElastQ Imaging revela informações mais definitivas sobre a rigidez dos tecidos na mama, permitindo que os médicos avaliem rapidamente uma grande diversidade de lesões mamárias com uma elevada confiança no diagnóstico.

Inteligência anatómica para mama

A funcionalidade AI Breast facilita os exames mamários, ao mesmo tempo que preserva uma excelente qualidade de imagem para um diagnóstico completo. A solução anatomicamente inteligente da Philips mapeia visualmente áreas de anatomia examinada para uma cobertura total da mama durante a fase de aquisição, para um fluxo de trabalho e uma documentação melhorados.

Biópsia de precisão

As capacidades da biópsia de precisão reduzem os ângulos mortos das agulhas e melhoram a apresentação dos desvios das agulhas, aumentando a confiança durante os procedimentos intervencionais. Com uma confiança elevada e uma apresentação mais precisa, os médicos podem efetuar biópsias direcionadas com menos passagens para melhorar a experiência do paciente.