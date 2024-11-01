Projetado para visualização, análise e quantificação de angiogramas de tomografia computadorizada cardíaca, com foco nas artérias coronarianas. Oferece análise funcional cardíaca com segmentação automática 3D das câmaras cardíacas, extração e visualização automática da árvore coronariana, além de fluxo de trabalho CAD-RADS integrado para relatórios padronizados.
Estamos sempre interessados em nosso relacionamento
Nos diga como podemos ajudar
Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.