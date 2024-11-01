Termos de pesquisa

CT Comprehensive Cardiac Analysis (CCA)

Análise cardíaca abrangente apoiada por etapas automáticas do fluxo de trabalho

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Projetado para visualização, análise e quantificação de angiogramas de tomografia computadorizada cardíaca, com foco nas artérias coronarianas. Oferece análise funcional cardíaca com segmentação automática 3D das câmaras cardíacas, extração e visualização automática da árvore coronariana, além de fluxo de trabalho CAD-RADS integrado para relatórios padronizados.

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Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

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