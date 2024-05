Visor flexível para a informação certa no momento certo

Selecione informações de até 16 fontes de imagem e visualize uma visão geral de até 8 de uma só vez no FlexVision XL. Crie diferentes layouts de tela para diferentes tipos de intervenções. As entradas de vídeo podem ser colocadas em qualquer lugar em qualquer fase do procedimento, para que as informações mais relevantes sejam sempre fáceis de ver.