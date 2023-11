Classificada entre as 10% que aparecem em primeiro lugar em termos de facilidade de uso¹

Transforme seus procedimentos com a mesma simplicidade da operação de um tablet. Basta que os operadores toquem na tela do arco cirúrgico móvel para que os obturadores sejam posicionados na LIH (retenção da última imagem). As funções de alto nível são exibidas com clareza. Em cada etapa, é possível ver apenas os recursos necessários, o que facilita a localização das opções corretas.