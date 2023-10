Azurion 3 com detector plano de 12''

Aumente os seus recursos intervencionistas de cardiologia com a Azurion 3 com detector plano de 12''. Essa suíte altamente avançada permite que as equipes intervencionistas façam intervenções cardíacas desafiadoras, com consistência e eficiência excelentes. É uma nova oportunidade para melhorar os resultados financeiros e de atendimento.

