A vigilância focada na paciente unifica os prontuários de pacientes

O IntelliSpace Perinatal fornece um registro clínico abrangente do atendimento da mãe e do recém-nascido. As funções de vigilância apresentam informações transmitidas por monitores fetais e fetais/maternos e geram alertas de eventos críticos. A Philips trabalhou junto com o Departamento de Obstetrícia e com o Laboratório de Ciência da Computação do Hospital Geral de Massachusetts,¹ incorporando os conhecimentos, especializações e anos de experiência dessas equipes ao desenvolvimento do IntelliSpace Perinatal.